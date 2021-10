(VIDEO) Corea del Sur lanza con éxito su primer cohete espacial 100 % autóctono

EL NUEVO DIARIO, SEÚL. – Corea del Sur lanzó este jueves con éxito su primer cohete espacial de fabricación 100 % nacional, lo que convierte al país asiático en el décimo del mundo con capacidad para desarrollar y lanzar sus propios vehículos espaciales y le permitirá avanzar en su programa satelital.

El cohete Nuri fue lanzado desde el Centro Espacial Naro, situado en el condado de Goheung (unos 340 kilómetros al sur de Seúl), a las 17.00 hora local (8.00 GMT).

El Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI) confirmó que Nuri, un cohete de tres fases con una longitud 47,2 metros y 200 toneladas de peso, desplegó con éxito, en la órbita baja terrestre, un satélite simulado de 1,5 toneladas al alcanzar unos 700 kilómetros de altura, unos 16 minutos después de su despegue.

Liftoff of South Korea’s first Nuri rocket from the Naro Space Center. Watch live: https://t.co/nAUXxIzewW pic.twitter.com/LcLb8Ydkxg

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) October 21, 2021