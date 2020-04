Corea del Sur celebra elecciones legislativas con el coronavirus bajo control

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SEÚL.- Corea del Sur celebra este miércoles unas elecciones legislativas entre estrictas medidas sanitarias para evitar nuevos brotes de coronavirus durante la votación y en un momento marcado por una importante estabilización de los contagios en el país asiático.

Estos comicios, que deben renovar los 300 escaños de la Asamblea Nacional (Parlamento) se contemplan además como un referéndum a cuenta de cómo ha manejado el actual Gobierno liberal del presidente Moon Jae-in la pandemia.

Las medidas para votar hoy son estrictas; no se puede ir sin máscara y a la entrada de los centros de votación hay que tomarse la temperatura (no se permite votar a aquellos que superan los 37,5 grados) y limpiarse las manos con alcohol.

Justo antes de entrar hay que ponerse también unos guantes de plástico desechables (que deben tirarse nada más terminar) y tratar de mantener una distancia de al menos un metro al hacer cola.

“Cuando he llegado y he visto a tantos funcionarios encargándose de tomar la temperatura, de que nos limpiemos las manos… me he quedado más tranquilo”, cuenta a Efe Park Cheol-woo, de 25 años, en un centro de votación del distrito de Seodamun en Seúl.

Ante todo, la convocatoria se ha mantenido gracias a que las autoridades están logrando de momento controlar la propagación del virus en Corea del Sur, que desde hace una semana apenas contabiliza en torno a 30 nuevas infecciones diarias y que ha logrado ya dar de alta al 75 % de sus casi 10.600 contagiados.

Desde que detectó su primer gran brote a final de febrero, el país asiático ha pasado de ser el segundo más afectado del mundo a aplanar su curva de contagios en solo tres semanas gracias a un programa que combina testeo masivo de sospechosos de contagio, seguimiento exhaustivo de rastros de infección y hospitalización generalizada.

Gracias a esto, los 14.330 centros de votación del país han podido abrir hoy sus puertas a las 6.00 hora local (21.00 GMT del martes) para estar operativos 12 horas.

Unos 44 millones de surcoreanos están llamados a las urnas, aunque muchos residentes en el extranjero no han podido depositar su voto ya que en los países más afectados por el virus las secciones consulares surcoreanas han cancelado el proceso.

Aunque algunos infectados por el coronavirus (algo más de 2.700 a día de hoy) tampoco han podido votar, la Comisión Nacional Electoral (NEC) logró instalar centros de votación en los ocho centro médicos con más ingresados del país para que ejercieran su derecho por adelantado.

A su vez, hoy también pueden votar personas que están en cuarentena debido a que han venido recientemente del extranjero o a que tuvieron contacto directo con infectados, aunque siempre que se muestren asintomáticas.

Unas 13.000 de las aproximadamente 50.000 que actualmente están en aislamiento en Corea del Sur han solicitado el sufragio, aunque para ellos el horario y las condiciones son especiales de cara a evitar contagios: pueden salir de casa a partir de las 17.20 para estar en los centros de votación a la hora del cierre, las 18.00.

Una vez cerrados los recintos al resto de votantes pueden depositar su papeleta y deben estar de vuelta en sus espacios de confinamiento para las 19.00.

Datos publicados por la NEC a las 16.00 hora local (7.00 GMT) muestran una participación del 59,7 %, incluyendo el voto por adelantado, lo que supone casi 10 puntos porcentuales más con respecto a los datos de los comicios de hace cuatro años tomados a esa misma hora.

El gobernante Partido Democrático de Moon Jae-in es el favorito para obtener la mayoría de escaños dada la aparente buena gestión de la crisis del coronavirus y a lo que indican las encuestas de popularidad, que en las últimas semanas muestran un crecimiento de la tasa de aceptación del presidente, que actualmente supera el 50 %.

