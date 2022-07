“Corazón en Venta”, el nuevo sencillo del cantante italiano GiAga

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante italiano GiAga presenta su nueva canción y videoclip CORAZÓN EN VENTA, considerándose uno de sus mejores trabajos, este pop urbano del artista es un hit al pie del verano.

El video fue grabado por el director de grabación Graziano Piazza en la misma isla donde GiAga nació y creció, Sicilia, lugar que ofrece playas y paisajes maravillosos. “Ojalá todo el Latinoamérica pueda bailar y disfrutar de este tema, le puse toda el alma en el sonido y también en la grabación del video, ya que entre todas las personas presentes hay también muchos de mis familiares y de mis viejos amigos que me apoyan en este proyecto, declaró GiAga.”

“Puse el corazón en venta y ahora hay que pagar la cuenta, se acabó el sufrimiento…Pal carajo los sentimientos con mi corazón en venta!”

GiAga reside en Milán, ciudad italiana llena de oportunidades que conocemos en todo el mundo y que incluso tiene una comunidad latina llena de colombianos, peruanos, ecuatorianos, cubanos y dominicanos y disfrutando al 100 de cada fiesta latina entre amistades y una larga relación de amor, aprende el idioma por completo y mientras trabaja en un empresa que produce componentes electrónicos, toma vacaciones y con sus mejores amigos se va de viaje en la tierra que le llama la atención a nivel musical y artístico.

GiAga viaja a Bogotá, Cartagena, San Andrés y sobre todo en Medellín, donde pude disfrutar de la cultura de la música urbana en la calle y a su regreso en Italia decido empezar a hacer música con un sueño en su corazón y su mente: volver a Colombia y llevar su música en español producida en Italia.

GiAga produce su hit “Corazón en Venta” declarando que ese tema lo representa en cada detalle: me gusta mucho la mujer y siempre seré galán con ella porque mi papá me enseñó a ser un caballero y mi mamá a valorar las mujeres, en la isla donde he crecido las primeras cosas que aprendes en la calle son el respeto y ser galán con la familia y las nenas, por eso en la música trato de meterle siempre mucha parte de mi caballerosidad y de mi ser pasional también, porque no soy un chico que le gusta detener las emociones y quiero siempre mostrarme como soy.

El joven artista italiano declara también, que tiene un EP listo de 7 canciones producido por él y Dayniel Castillo, guardado en su archivo listo para entregarlo a todo el Latinoamérica y que incluye también su hit “Corazón en Venta”.

