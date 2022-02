Coraasan sustituirá tramo colector aguas residuales de sector Zamarrilla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) acudió al llamado que hacían los moradores del sector de Zamarrilla, para la solución a la problemática de desbordamientos constantes de aguas residuales.

Con una inversión de 16 372 665 de pesos, el director general de Coraasan, ingeniero Andrés Burgos, dio el primer palazo para la colocación de tubería de aguas residuales en un tramo de la calle Mamá Tingó; solución que viene a beneficiar a las familias del sector Zamarilla, que llevaban años viviendo en una situación preocupante.

Burgos explicó que el proyecto a cargo de J Méndez Construcciones, consiste en la colocación de 125 metros lineales de tubería de 12 pulgadas en material PVC SDR-26, a una profundidad de cuatro a siete metros, con la finalidad de reparar una obstrucción en el colector de la zona.

El funcionario agregó que además se colocarán 125 metros lineales más de tubería de ocho pulgadas PVC SDR-26, para recoger las aguas servidas de las viviendas que corresponden al tramo a reparar.

“Es de suma satisfacción poder iniciar la reparación de este colector tan demandado por la comunidad. Solicitamos de la colaboración de ustedes para llevar a término estos trabajos que son muy delicados, y que gracias al apoyo que nos ha dado el presidente Luis Abinader, podemos realizar”, indicó el ejecutivo.

La gobernadora provincial, Rosa Santos, exhortó a los comunitarios a cuidar de los trabajos que el Estado hace, a no tirar las basuras en los entornos para que el sistema cloacal no se congestione, y así no se eche a perder el dinero y tiempo invertido.

La presidenta de la junta de vecinos Despertar Comunitario, Joselyn Vásquez, agradeció a Coraasan por haber atendido la solicitud que venían demandando hacía años y llevar solución a la problemática del sector.

