Cora quiere separar a Devers y Yoshida en la alineación de los Medias Rojas

FORT MYERS, Fla. — El mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, bromeó diciendo que le estaba dando a los medios algo de anzuelo para el partido de la Liga de la Toronja del domingo contra los Rays, cuando puso al gigante Triston Casas en el puesto de primer bate.

La verdad del asunto es que está lejos de decidirse quién será el primer bate de Cora esta temporada. Curiosamente, parece que ese lugar no pertenecerá a Masataka Yoshida , el preciado fichaje de $ 90 millones de Japón.

La tinta del contrato de Yoshida aún no estaba seca cuando muchos medios de comunicación supusieron que encajaría muy bien como primer bate de Boston debido a su agudo ojo para el bateo.

Fue una afirmación natural cuando consideras la falta de producción de Boston en la parte superior del orden la temporada pasada.

Cora inició a los siguientes ocho jugadores en el primer puesto en 2022, con el número de inicios de cada uno entre paréntesis: Tommy Pham (45), Kiké Hernández (43), Jarren Duran (39), Trevor Story (15), Rob Refsnyder ( 13), Christian Arroyo (4), Jaylin Davis (2) y Franchy Cordero (1).

El grupo no fue muy bueno colectivamente (19° en promedio de bateo, 27° en porcentaje de embase, 24° en jonrones). Desde un punto de vista individual, solo sobresalió Refsnyder (OPS de .783 como primer bate), pero tuvo la ventaja de comenzar en ese lugar contra su mejor división, los lanzadores zurdos, y su tamaño de muestra fue pequeño (17 juegos). .

Así que sí, ¿por qué no habría de especularse que Yoshida sería el primero en batear para su nuevo equipo?

“No sé cómo comenzó todo este asunto de que Yoshida ”, dijo Cora. “Si lo mencioné, no fue mi intención. Podría abrir, pero podría batear en el medio de la alineación. Eso es lo que ha hecho toda su carrera. Así que creo que se trata del personal y de quiénes tenemos”.

Yoshida bateó principalmente tercero o cuarto para los Orix Buffaloes, pero esa no es la razón principal por la que Cora parece reacio a batearlo como primer bate.

Rafael Devers , el bateador más dominante de Boston, ama batear segundo, y Cora disfruta igualmente de ponerlo en ese lugar. Devers ha hecho 241 aperturas en su carrera en los dos hoyos y tiene un OPS de .922, su mejor en cualquier posición de la alineación.

¿Por qué no un combo Yoshida-Devers en la parte superior del orden? Cora insiste en separar a los dos zurdos para que los bullpens opuestos no puedan aprovecharse de ellos con la regla de los tres bateadores.

“Mi objetivo principal es mantener separados a Raffy y Yoshida y tratar de mantener a Raffy en el segundo lugar”, dijo Cora. «Eso seria genial.»

Curiosamente, Cora está abierta a agrupar a otros zurdos con Devers, pero no a Yoshida, quien parece más probable que batee como suplente de los Medias Rojas, al menos contra los derechos. En ese escenario, Cora dice que el veterano bateador derecho Justin Turner sería el tercer bateador. De hecho, Cora agregó que Turner bateará justo detrás de Devers en cualquier forma en que se construya la alineación.

“Sabes, tenemos muchos zurdos. Mucho. Y son realmente buenos”, dijo Cora. “Ni siquiera hemos hablado de Alex Verdugo en el 2020”.

Ah, sí, 2020, una temporada en gran parte olvidada por muchas razones obvias. Pero Verdugo abrió en 33 de los 60 juegos de su equipo en esa temporada acortada por la pandemia, produciendo un sólido OPS de .804.

Y aunque Cora estaba siendo alegre con los medios sobre Casas, el manager reconoció que el gran primera base, también conocido por su excelente ojo para el bateo, podría terminar bateando primero en ocasiones.

Si un bateador diestro termina en la cima, es casi seguro que sea Hernández, quien floreció allí en la segunda mitad de la temporada 2021 y tuvo una racha histórica en esa postemporada. El año pasado, sin embargo, Hernández jugó con dolor en la cadera derecha durante los primeros meses y luego entró en la lista de lesionados para la próxima MITAD. Sería ideal para la construcción/equilibrio de la alineación de Boston si Hernández, ahora el campocorto titular del equipo, pudiera recuperar su antiguo trabajo.

“¿Me gustaría ser el primer bate? Sí”, dijo Hernández. “Pero al mismo tiempo, es como si no me molestaran donde sea que golpee en la alineación. Quiero lo mejor para el equipo y golpearé donde ellos quieran, para ser honesto contigo. Me gustaba batear ahí, pero si necesitan que pegue hacia el medio o hacia abajo, lo que sea”.

Con más de un mes para el Día Inaugural, Cora tiene mucho tiempo para decidirse por una alineación. En este punto, todas las opciones parecen estar abiertas.

