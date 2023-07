Coordinador Sector Externo llama a políticos y empresarios respaldar a Abinader ante problemas de Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador nacional del Sector Externo-OLA, el doctor Santiago Hazim, invitó a los políticos, empresarios y todo el que se sienta dominicano de pura cepa a respaldar al presidente Luis Abinader ante el constate llamado que realiza el mandatario en la comunidad internacional para buscar una solución definitiva al problema de ingobernabilidad que impera en Haití.

El político dijo que “independientemente de la bandería política que tengan los dominicanos, de su deseo de gobernar, tenemos que unirnos como un proyecto de nación donde sepamos que hoy tenemos que respaldar al presidente Luis Abinader con el problema de Haití porque nos han dejado ese problema a los dominicanos y no lo podemos permitir”.

El doctor Hazim, al participar en el programa de radio “Qué pasa RD”, expresó que se debe insistir en buscar una solución, aunque el resto del mundo se canse, ya que el problema que afecta al vecino país no es de la República Dominicana. Asimismo, agregó que “es de una comunidad internacional que ha fomentado eso, que no ha querido intervenir en Haití, que no se han querido meter ayudar Haití”.

Estimó que solo en el renglón salud más del 36% del presupuesto en salud, “se va en los inmigrantes ilegales y esos es imposible de tener. Nosotros tenemos hospitales en la frontera donde las dominicanas no quieren ir. Donde las dominicanas están viajando a otros pueblos y eso tiene que acabarse. y nosotros tenemos que demostrarle a ellos y a la sociedad internacional que si usted quiere venir a parir a este país usted tiene que estar legal”.

El coordinador del Sector Externo argumentó que lo peor de eso es que nadie se está dando cuenta de que “el Gobierno está trabajando en eso porque tenemos los números. Una mujer haitiana se reproduce en promedio 4.8 hijos tienen en su vida mientras que una mujer dominicana se reproduce en promedio 1.8 a 2.2, eso quiere decir que en dos o tres generaciones si nosotros no ponemos mano dura como se está haciendo ahora, y se lo estoy diciendo a los que puedan venir después de nosotros que tienen que mantener esa rigidez en dos generaciones”.

Recordó que ambos pueblos viven en una isla compartida en donde tienen todo diferente, que van desde educación, formación de hogar, costumbres, religión, “Haití en un país fallido.

Desgraciadamente para ellos que son los que están pasando por esta situación y después para nosotros. Ellos tienen sus hospitales sin sus medicamentos y sin sus recursos, y solo tienen un 30% de los ciudadanos que pueden asistir a la escuela. Eso nos muestra que a largo plazo va a estar cada vez más deteriorado ya que es un país sin personas intelectuales que puedan dirigir o que los tengan que dirigir a base de mano fuerte”.

Previo a concluir su participación adelantó que en la próxima semana verán nuevas medidas que el Gobierno anunciará. “Ningún gobierno después de la dictadura ha deportado más inmigrantes ilegales que lo que ha deportado en la gestión del presidente Luis Abinader. Dijo que en los gobiernos anteriores fue donde más haitianos permitieron entrar a este país y hoy en día estamos peor que cuando el terremoto en Haití”.

