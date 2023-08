Coordinador de Guido en NY dice no darán ni un voto al PRM si no hacen primarias para escoger candidato presidencial

SANTO DOMINGO, EL NUEVO DIARIO.- Javier Fuentes, coordinador general del proyecto de Guido Gómez Mazara en Nueva York, dejó claro este jueves que si la Junta Central Electoral (JCE) no considera la decisión de no realizar primarias en el exterior y la cúpula del Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúa apoyando esta postura, su equipo no dará respaldo a ningún candidato del oficialista.

“Este equipo no daría un solo paso a favor de ningún candidato del PRM, ni de ultramar como diputados ni a la candidatura presidencial, porque nosotros entendemos que aquí hay un contubernio para afectar la precandidatura del doctor Guido Gómez Mazara”, afirmó.

Fuentes emitió estas declaraciones al ser entrevistado por el periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

«Estamos dando los pasos dentro del marco de la normalidad jurídica, dentro del marco de la tranquilidad y la paz interior en ese partido, pero que con nosotros no cuenten», afirmó Fuentes, agregando que no se plegarán a las decisiones que consideran desfavorables para su proyecto político.

Resaltó que el equipo de Guido en Nueva York se ha enfocado en lograr que la Dirección del PRM eleve una comunicación a la Junta Central Electoral para resolver el impasse sobre las primarias en el exterior.

También expresó su preocupación sobre la falta de apoyo por parte de algunas corrientes dentro del partido y sugirió la existencia de un “contubernio” con los jueces del órgano electoral para evitar la realización de las primarias fuera del país.

Fuentes destacó que el proyecto de Guido cuenta con un amplio respaldo en Nueva York y lo consideró la mayor fuerza política dentro del PRM en esa ciudad, y aunque ahora enfrenten dificultades debido a la indefinición de la Junta Central Electoral, siguen trabajando arduamente para lograr el triunfo en la convención.

