Cooperativa Vega Real crece 20% en activos en el 2021

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- La Cooperativa Vega Real, venciendo el impacto negativo generado por la pandemia de la COVID-19 en las finanzas nacionales, fortaleció en 2021 su gestión socioeconómica como modelo de empresa solidaria y democrática, al presentar un crecimiento de sus activos en un 20%.

La cooperativa Vega Real, cerró el 2021 con un saldo de RD$8,149 millones, muestra de la disciplina del ahorro y manejo de créditos de sus asociados.

El incremento es gran logro, el hecho que, en medio de dos años de pandemia, donde la economía mundial se ha rezagado, Vega Real haya mantenido un crecimiento armónico que demuestran un excelente desempeño en los indicadores financieros y sociales, apoyada en los principios y valores universales del cooperativismo, que basa su accionar en la comunidad, sostiene el presidente ejecutivo, licenciado Yanio Concepción.

Indica el informe de VR que la cartera de crédito ascendió a RD$$5,214 millones para un crecimiento de 22%, con una morosidad récord de 0.43%, y excedentes de RD$406 millones.

El documento refiere que los ahorros aumentaron a RD$7,327 millones, representando un crecimiento de 23%, equivalente a RD$1,364 millones, evidenciando el compromiso con la cultura y disciplina del ahorro, así como la confianza de los asociados en Vega Real.

La composición de la cartera de captaciones sigue liderada por las aportaciones con un 46% ascendió a RD$3,380 millones, ahorros a la vista con un 35% incrementando a RD$2,592 millones, y certificados financieros con un 18%, cerrando en RD$1,355 millones.

La inversión social del año excedió los RD$72 millones, y la membresía cerró con un total de 125 mil asociados, 274 Distritos, 293 grupos Cooperativos y 23 oficinas de servicios en operación en todo el Cibao Central.

“En el 2021 el sistema cooperativo dominicano se ha posicionado en el 2do. ranking del sistema financiero nacional, lo que nos compromete en ser ejemplo de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros” indica Concepción.

Y añade: “Vega Real agradece la confianza que día a día demuestran los asociados y miles de dirigentes voluntarios que llevan el timón de distritos y grupos en las comunidades, dando ejemplo de cooperativismo e integración familiar, haciendo de la Cooperativa una empresa grande y confiable”.

El origen

La Cooperativa Vega Real fue fundada el 7 de noviembre de 1982, por hombres y mujeres de amplia y reconocida trayectoria de servicios social y comunitario. Se incorporó mediante el Decreto del Poder Ejecutivo No. 1751, del 25 de enero de 1984; regida por la Ley No. 127-64, publicada en la Gaceta Oficial No. 8828 del 26 de enero de 1964 y Reglamento No. 623-86 sobre el funcionamiento de las Cooperativas organizadas por Distritos. Su sede Central está ubicada en la ciudad de La Vega, República Dominicana.

Está afiliada al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), a la Federación de Cooperativas del Cibao Central (Fecoopcen). Internacionalmente es miembro de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Colac); Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sur América “CCC-CA; Cooperativa de las Américas y del Caribe-ACI; forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, y de la Escuela de Economía Social y Solidaria, entre otros.

Cooperativa Vega Real está declarada como “Patrimonio Empresarial Vegano” distinción otorgada por el Ayuntamiento Municipal de la ciudad de La Vega. Ha sido reconocida por el Senado de la República Dominicana, como empresa ejemplo de desarrollo económico comunitario. Recibió el Premio nacional a la Responsabilidad Social en la categoría A por Fundación Dominicana para el Desarrollo Social y Cooperativo.

