Cooperativa de Trabajadores de la Salud culmina con éxito sus 11 asambleas distritales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cooperativa de los Trabajadores de la Salud (Coopfenatrasal), culminó con éxito las asambleas distritales en sus 11 distritos cooperativos, correspondientes a este año 2020.

Así lo informó la institución a través de un comunicado, aclarando que a través de las asambleas distritales ordinarias, la entidad de economía solidaria completó las posiciones cesantes de los 11 consejos distritales de Administración y Vigilancia.

En los 11 eventos, también fueron escogidos los delegados que representaran a cada uno de los distritos en la Asamblea General de Delegados 2020 y en la Asamblea Protocolar de Delegados que tradicionalmente realiza la entidad.

En cada una de las 11 actividades, los integrantes del Consejo de Administración a cargo de las mismas y las presidentas distritales saludaron el nivel de madures, disciplina y entrega mostrada por los socios participantes.

De su lado, el presidente de la Coopfenatrasal, doctor Alberty Estrella, manifestó que el trabajo tesonero de cada uno de los actores que forman parte de esa entidad de economía solidaria la han llevado a consolidarse en muy poco tiempo entre las principales cooperativas del país.

Mientras que, la gerente general, licenciada Escarlen Irrizarri, estableció que el éxito y el nivel de civismo mostrado por los asambleístas, es una muestra más del nivel de desarrollo alcanzado por la COOPFENATRASAL.

Sobre los distritos Cooperativos de la Coopfenatrasal

La Coopfenatrasal está conformada por 11 distritos cooperativos a nivel nacional, los cuales cuentan con un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia distrital.

Los mismos están distribuidos de la siguiente manera: Distrito No. 1, Circunscripción No. II del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Pedro Brand; Distrito No. 2, Circunscripción No. III del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte; Distrito No. 3, Circunscripción No. I del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

Distrito No. 4, Santo Domingo Este, Bocha Chica y Monte Plata; Distrito No. 5, San Cristóbal, Haina, Villa Altagracia, Peravia y San José de Ocoa; Distrito No. 6, Barahona, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Azua, Independencia, Bahoruco y Pedernales; Distrito No. 7, San Pedro y Hato Mayor; Distrito No. 8, La Romana, El Seibo y La Altagracia.

Distrito No. 9, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón; Distrito No. 10, La Vega, Monseñor Nouel y Espaillat; Distrito No. 11, Provincia Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná y Sánchez Ramírez.

