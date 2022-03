Convocan a marcha por el derecho al agua en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Distintos movimientos están haciendo un llamado a marcha por el derecho del agua en Santiago, el cual está pautado para llevarse a cabo el próximo domingo 20 del presente mes de marzo.

Según informaron a través de una promoción, tienen previsto iniciar la marcha a las 10: 00 de la mañana, saliendo desde el parque Duarte hasta la Plazoleta al puente de la Otra Banda en Santiago.

“Ven a marchar para decirle no a la presa de la Placeta, no a la presa de Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez, no a la privatización de las fuentes acuíferas”, expresa la promoción.

Asimismo, dicen que otros de los motivos de la marcha son por servicios eficientes de agua potable y contra la contaminación de ríos, arroyos y cañadas.

Señala que la convocatoria es de la Coalición Sociales Feministas y Populares del Cibao, el grupo ecológico Mundo Libre, la Coalición Socioambiental en Defensa de la Sierra, entre otras.

