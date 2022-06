Convocan a intercambio de libros en la Plaza de la Cultura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministerio de Cultura convocó a un intercambio de libros mañana viernes 17 ,en la Plaza de la Cultura, desde las nueve de la mañana y hasta mediodía.

El Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadana y la Dirección General del Libro y la Lectura, indicaron que las personas y familias que deseen participar llevando libros para intercambiarlos por otros, sin intermediación de dinero, pueden hacerlo.

El lugar exacto para intercambiar títulos, es la Plaza de los Escritores, ubicada al lado oeste del Museo de Arte Moderno, próximo al Parqueo del Teatro Nacional.

“Intercambiar libros, el instrumento básico de la cultura, es un sano gesto que debemos generalizar para difundir y democratizar el derecho a la formación, información y entretenimiento creativo” dice una declaración de las dos instancias oficiales convocantes.

“El libro es un amigo siempre dispuesto a hacernos crecer y cuando ya lo hemos leído, debe ser intercambiado por otros títulos que igualmente nos ayuden a crecer como personas” dice la nota.

Los convocantes recordaron la sentencia de Henry Miller en su ensayo Los libros en mi vida (1969) que dice “un libro no es sólo un amigo, también te ayuda a hacer amigos. Cuando has poseído un libro con la mente y el espíritu, te has enriquecido personalmente. Pero cuando se lo pasas a alguien te has enriquecido por triplicado”.

Indican que intercambiar libros es dar a un libro una identidad única, de manera que, como el libro pasa de lector a lector, se pueda seguirlo e interconectar a sus lectores.

Refiere que es una costumbre cultural que debe ser incentivada y cita el porcentaje de la población que según las instituciones que la practican, como la fundación norteamericana BookCrossing.com, revela que en Estados Unidos es un 29%, en Alemania un 16%, en Reino Unido un 13% y en los Países Bajos 11%, en un listado en el cual República Dominicana no aparece.

