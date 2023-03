Convoca a luchar contra el peligro de la supervivencia: LF exclama «la criminalidad nos arropa»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DONINGO.- Ante el peligro que afirma se cierne sobre la soberanía nacional, el expresidente Leonel Fernández proclamó que “todos los dominicanos tenemos que coincidir y construir consenso, independientemente de las ideologías, creencias y orientación política partidista”, para impedir los riesgos contra la propia supervivencia del pueblo dominicano.

“Solo así se hace patria”, pregonó el ex jefe de Estado en los párrafos finales del discurso que dirigió al país la noche de este martes, en el que abordó diferentes temas de interés colectivo.

Resaltó que los dominicanos, en su relación con el resto del planeta, pone siempre en primer plano su identidad nacional. “No podríamos existir si no es en relación con la patria que nos vio nacer. Por tanto, es hasta una obligación existencial velar por ella en cada momento de nuestras vidas”, precisó el líder político.

Fernández reiteró que organismos internacionales, instituciones humanitarias y centros de pensamiento, promueven principios de gobernanza global que pese a que pueden estar muy bien inspirados, no toman en consideración el carácter geopolítico particular en que se encuentra República Dominicana.

Enfatizó que del otro lado de la isla hay una nación devastada por los estragos del colonialismo, la esclavitud y las dictaduras, mientras aquí, a pesar de haber tenido momentos tenebrosos en el discurrir histórico, los dominicanos han sabido levantarse, y con el paso de los años, construir una nación que aún con precariedades y carencias, exhibe espacios de modernidad y de progreso.

Recordó que, en momentos de desgracias y tribulaciones para Haití, los dominicanos han mostrado siempre el rostro de la generosidad, la bondad y solidaridad.

Pese a ello, ve entendible y razonable que, ante la situación de un Estado colapsado, que es hoy Haití, donde ha desaparecido el orden, la autoridad y domina la anarquía y el crimen, la República Dominicana debe tomar las medidas de seguridad para proteger a sus ciudadanos.

“Eso es lo que pretendemos hacer en nuestro país, y es algo que debe comprender la comunidad internacional, tanto a nivel interamericano, como a escala global”, añadió.

Remarcó que no es cierto que República Dominicana sea un país racista, donde se discrimina, se practica la xenofobia y se ejerce la apatridia.

“Que vivan los padres fundadores de la Patria: Duarte, Sánchez y Mella. Que viven los héroes de la Restauración. Que viva la República Dominicana”. Con estas frases cerró su intervención Leonel Fernández.

El ex presidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, exclamó en su discurso de evaluación a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, que «la criminalidad nos arropa» y atribuyó esto al abandono de política de Estado de un programa iniciado en sus dos últimos períodos de Gobierno.

«La criminalidad nos arropa. He conversado y me he sentido solidario con muchos padres que no pueden dormir preocupados por la seguridad de sus hijos o que deben salir a las paradas del metro o de autobuses a esperarlos para acompañarlos en el trayecto hacia sus hogares. De igual forma, de muchas madres atemorizadas de que les toquen sus puertas para trasmitirles la noticia luctuosa de un hijo asesinado. Son muchos los dominicanos que han sufrido atracos, asaltos, robos y violaciones, cuyos dramas resultan más elocuentes y reveladores de lo que puede indicar cualquier estadística», expresó Fernández.

Pese a las declaraciones del jefe de Estado, quien aseguró que la incidencia del crimen en las calles bajó un 7 % en el 2022, Fernández aseguró que a casi tres años de Gobierno, la criminalidad ha aumentado y la inseguridad ciudadana se ha mantenido como una de las principales preocupaciones del país.

«En el 2022 la tasa de homicidios fue de 11.9 por 100 mil habitantes, lo que representa un incremento significativo respecto a la del año 2020, que fue de 9.2; y hasta del año 2021, ya durante esta gestión, que alcanzó un 10.6. Por consiguiente, en términos comparativos, ha habido un sustancial aumento aproximado de 26 % de la tasa de homicidio en nuestro país», dijo.

Fernández cuestionó y desmintió las declaraciones ofrecidas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, quien aseguró que la deuda pública ha bajado con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

«Con respecto a la deuda pública, es preciso señalar que en menos de tres años, la actual administración ha contraído deuda por un monto superior a los 24 mil millones de dólares», dijo.

«No es cierto que haya bajado con relación al PIB, como se informó en el discurso de rendición de cuentas. Entre 2019 y 2022, el porcentaje de deuda pública aumentó del 50.5% al 59.1% del PIB, lo que representa un incremento, no una disminución, de 8.6 puntos porcentuales», agregó.

Leonel aseguró que el ritmo de endeudamiento anual se ha descontrolado. «Tomando como referencia el 2022, en dos años completos de la actual gestión, la deuda incrementó 5.4 veces más de la que se acumuló en los dos primeros años de nuestra gestión de Gobierno del 2004 al 2006», dijo.

«A pesar de ese elevado nivel de endeudamiento, las propias cifras oficiales indican que en la actualidad tenemos uno de los niveles de inversión pública, con respecto al PIB, más bajos de los últimos 31 años», indicó.

La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo informó este martes que ha decidido no continuar su participación en el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para buscar consenso en torno a la crisis haitiana.

La información la dio a conocer el miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Internacionales del partido opositor, Manolo Pichardo, alegando que en la entidad pensaron que es una convocatoria que busca enmendar «el error cometido» con el sometimiento del proyecto de ley de trata, que rechazó la sociedad.

“La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo ha decidido no participar en el diálogo que ha convocado el Gobierno para abordar la crisis haitiana y los efectos que podría tener para nuestro país, en razón de que esta administración no tiene una posición clara respecto al tema”, escribió el político.

Manolo Pichardo agregó que ante el “fracaso del histriónico final del discurso con tinte patriótico» de Abinader ante la Asamblea Nacional, decidió convocar a la oposición a concertar sobre Haití, lo que atribuye a una forma de enmendar su error sobre el proyecto de trata.

Por: Luis Brito y Yhanelly Rodríguez

