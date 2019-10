La convención para escoger al candidato a diputado en ultramar en la circunscripción número uno de Estados Unidos apunta a ser un fracaso total debido a las irregularidades identificadas en el padrón de electores del exterior.

Algunos de los candidatos han expresado su temor de ir a la convención con este padrón «amañado y una resolución hecha a vapor» para beneficiar claramente a la candidata Kenia Bido y al ex cónsul Luis Eludis Pérez, ambos de la corriente H20.

También se responsabilizan a los dirigentes nacionales Rafael Santos, Dionicio de los Santos y Sara Paulino de entorpecer el proceso para perjuicio de la diáspora y el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader.

Varias fuentes de entero crédito se nos han acercado para manifestar sus dudas sobre la diafanidad conque se pueda realizar esta convención por el método a emplearse y por las intervenciones de altos dirigentes del país queriendo influír en determinado candidato, como es el caso de Manuel Durán, a quien según una de mis fuentes el presidente Hipolito Mejia le llamó la atención.

Recibí una llamada telefónica del secretario general Jhon Sánchez de la seccional neoyorquina, quien perocupado por los rumores que corren en el ambiente político, los comentarios en las redes y a raíz de lo ocurrido en la JCE de República Dominicana, exhortó a la militancia del PRM a acudír de manera masiva y civilizada, a concurrir a las votaciones este domingo 20 de Octubre, a partir de las 8:00 am.

La Redes Sociales tienen un poder incommensurable hoy en día, donde nada ni nadie escapa, las cosas que se han tejido a propósito de esta convención, son inverosimil y a veces hasta chistosas, muchas verdades y otras merecedora de ser investigadas, están ahí y la alta dirigencia del partido no le ha prestado el menor interes de saber porque tanto rumor público, esperemos que nada de lo que se cuela en el ambiente, no sea real y todo transcurra en paz y orden como me aseguró el amigo Jhon Sánchez, y la convención No apunte a ser un fracaso total.

