Controvertido demócrata anuncia que dejará el Senado y coquetea con la Casa Blanca

EL NUEVO DIARIO,, WASHINGTON.- El controvertido senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, anunció este jueves que no se presentará a la reelección en las elecciones de noviembre de 2024 y dejó la puerta abierta a disputar la Casa Blanca.

Manchin, un centrista llegado de un estado en el que arrasan los republicanos, es y ha sido la pieza clave de la débil mayoría demócrata en el Senado durante el mandato del presidente, Joe Biden.

Es por eso que se ha convertido en uno de los políticos con más poder de Washington, ya que su voto ha sido imprescindible para aprobar la agenda de Biden a cambio normalmente de aguar las propuestas que salían de la Casa Blanca.

Especialmente problemática fue su oposición a los planes de Biden para combatir la crisis climática, al defender sus propios intereses económicos ligados a la industria del carbón.

Esa gran influencia ha generado mucha frustración entre el electorado, sus compañeros y en ocasiones, al propio Biden.

“Después de meses de deliberaciones y largas conversaciones con mi familia, creo en el fondo de mi corazón que he logrado lo que me propuse hacer por Virginia Occidental”, aseguró Manchin en un video que publicó en X (anteriormente conocido como Twitter).

“He tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y he decidido que no me postularé para la reelección al Senado de los Estados Unidos», agregó.

Lo cierto es que la popularidad de Manchin en Virginia Occidental había caído en los últimos tiempos ya que en la percepción entre su electorado es que ha facilitado la agenda de Biden y sus posibilidades de salir reelegido no eran muchas.

Los republicanos, que ahora mismo ostentan una minoría de 49 a 51 en el Senado, dan su escaño por ganado en su intento de retomar el control de la Cámara Alta en 2024.

Manchin ha coqueteado con la idea de postularse como candidato a la Casa Blanca como una opción centrista entre Biden y un Partido Republicano dominado por Donald Trump.

En el video compartido en sus redes, Manchin no descartó esa idea: «Lo que voy a hacer es viajar por el país y hablar (con la gente) para ver si hay interés en crear un movimiento para movilizar a los del medio y unir a los estadounidenses».

Manchin también es conocido en Washington por vivir en un lujoso barco amarrado en el río Potomac y bautizado como «Almost Heaven» (Casi Paraíso, en inglés) en el que solía acoger reuniones entre legisladores de los dos partidos.