Controles sanitarios

Se necesita una gran concertación nacional, para hacer frente al coronavirus. No es formar alianzas para conseguir empleos, o para buscar posibles impunidades. Hoy es la unidad para poder sobrevivir. Si toda la sociedad dominicana no une sus manos, entonces nos perderemos.

Es la unidad para la acción que tanto pregonaron los izquierdistas. Los grandes problemas no pueden ser resueltos en solitario por un gobierno. Se necesita la colaboración, cuando el mal golpea a todos por igual. Con esta pandemia, los ricos y los arrastrados han sido víctimas por igual.

En esta etapa de transición se debe dar un esfuerzo mancomunado para lograr una línea de acción para prevenir el corona-virus. Todo lo que se ha implementado hasta el momento ha sido insuficiente. Hoy estamos en peor posición que cuando estaba en pie la cuarentena y el toque de queda.

La primera manifestación de concertación se tiene que dar en torno a imponer de nuevo la cuarentena y el toque de queda. Es necesaria una aprobación parlamentaria. Para hacerla factible tiene que ponerse de acuerdo el presidente actual y el presidente electo.

El nuevo toque de queda se debe fijar entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, y continuar con todas las medidas de aislamiento, control médico y cerco de barriadas con altos índices de afectados.

Hay que aplicar penas severas a los violadores de ese toque de queda, a los que transitan por las calles sin mascarillas, a los irresponsables que venden bebidas alcohólicas para ser tomadas en colmadones. Hay que cerrar sin fecha de apertura a los comercios que violen las disposiciones legales.

Por quince días, se tienen que eliminar las fases de apertura y retornar a cero. Será difícil, sin recursos económicos, porque ya se invirtieron millones de pesos para auxiliar a los cesanteados, y ahora casi todas las camas de los hospitales están ocupadas por enfermos en el último grado.

Los muertos y afectados por el corona-virus aumentan todos los días, por lo que hoy se deben tomar medidas urgentes, inmediatas, aplicarlas con puño de hierro, y que no se aceptan las presiones y la impertinencia de los que se creen por encima de la ley. Si no se actúa con prontitud, la pandemia nos llevará a la tumba. ¡Ay!,. se me acabó la tinta.

Anuncios

Relacionado