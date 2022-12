Controlar y desconfiar: características de una persona que padece paranoia o trastorno de personalidad

Por: Lidia Pinales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El control y la desconfianza son de las características principales que experimentan las personas que tienen paranoia o trastorno de personalidad, una afección mental en la cual, el paciente que la padece muestra un grado de desconfianza y recelos de los demás de manera prolongada.

La afirmación es del psicólogo Eugenio Pérez Soto, quien agregó que cuando una persona sufre de esta enfermedad su grado de desconfianza ante los demás es muy elevado, y si sienten que pueden perder el control y dominio sobre una situación empiezan a pensar que alguien está en su contra.

“Y como es soberbio, altanero, narcisista, se siente seguro, usan el sarcasmo, rechazan a los demás para redoblar su arrogancia porque necesitan mantener el dominio”, señaló Pérez Soto al ser entrevistado en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El especialista seguró que las personas con este trastorno tienden a cambiar la realidad por creencias de justicia y verdad, para enfrentar a “inadaptados y vagos”, porque tienen la particularidad de creerse que son los más morales y quienes no piensen como ellos o no sigan sus lineamientos rígidos, entonces no son nada.

“Un paranoico siempre va a rechazar y a dudar de los que lo rodean, además es soberbio, susceptible y siempre buscará la manera de darle vuelta a las situaciones que se presenten, son muy manipuladores y dan vuelta a todo, son victimarios, pero a la vez se ponen el papel de víctimas”, puntualizó Pérez Soto.

El psicólogo expresó que en el aspecto laboral cuando una persona sufre o padece de paranoia todas las personas que estén a su cargo siempre estarán a prueba y a todo le buscarán un defecto, “van a tener esa sonrisa educada y con buena conducta, pero siempre estará en sospecha y nunca ninguno va hacer de su confianza”.

Agregó que también un paranoico es capaz de “boicotear” los logros de los demás para poder escalar dentro del área de trabajo buscando siempre la manera de que las cosas siempre se hagan de acuerdo a lo que ellos entienden que es correcto.

