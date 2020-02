Contreras favorece debates para que ciudadanos conozcan propuestas municipales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, consideró que no hay que temer a los debates, al señalar que son una vía para que los votantes conozcan a sus candidatos y las propuestas que éstos tienen para resolver las principales problemáticas que afectan a los munícipes.

Contreras habló al participar en el foro “Santo Domingo Debate”, organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), donde presentó su propuesta de gestión municipal, integrada por cinco ejes fundamentales: Educación, seguridad, tránsito, tecnología y el cumplimiento a las normas para lograr una mejor convivencia ciudadana.

Entiende que sin esos pilares no es posible lograr una ciudad ordenada y limpia, pero que para eso se tiene que fomentar una nueva cultura ciudadana, donde cada habitante conozca sus deberes y se den las condiciones para que se cumplan las normas.

Señaló que la ciudad necesita un alcalde comprometido con hacer del Distrito Nacional un polígono atractivo al turismo y la inversión, para hacerlo crecer y desarrollarse económicamente.

Reiteró su compromiso de trabajar por una ciudad más verde y amigable al medioambiente, basando su programa en más de 25 años de experiencias sobre políticas municipales inclusivas.

“Yo no voy a la alcaldía a improvisar, me he preparado para lograr ejecutar un programa municipal en el que los habitantes me recuerden como un alcalde que trabajó para hacer avanzar su ciudad y hacerla mejor vivible”, dijo Contreras.

Se mostró confiado en que este 16 de febrero los capitaleños lo volverán a favorecer con su voto para lograr la ciudad que todos desean, con mejores programas juveniles, mayor empleo y más políticas sociales para los ciudadanos.

En el encuentro participaron, además, los candidatos a alcalde Bartolomé Pujols, de AlPaís, Johnny Ventura, por la Fuerza del Pueblo y Michael Miguel Holguín, por el Partido Verde Dominicano (PVD).

