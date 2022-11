Contrataciones Públicas recomienda a Mirex suspender licitación adjudicada sobre servicios consulares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), acogió en parte un recurso jerárquico interpuesto por una empresa en contra de una resolución emitida por el Comité de Compras del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), al que instruye anular una licitación que había sido adjudicada a otra para “la contratación de proveedor de servicio externo para la recepción y tramitación de servicios consulares en el exterior”.

El fallo se produce luego de un reportaje realizado por El Nuevo Diario durante el mes de octubre, en el cual se precisaba que pese a las quejas constantes sobre los servicios consulares dominicanos en el exterior, este conflicto mantenía paralizada la posible solución.

El referido recurso fue presentado por la razón social BLS International Services Limited, en contra de la Resolución Núm. 010/2022 de fecha 5 de agosto de 2022, en respuesta a la impugnación presentada en el marco del “Procedimiento de Excepción por Exclusividad Núm. MIREX-CCC-PEEX-2022-0001”, donde fue adjudicada la empresa VF Worldwide Holding LTD (VFS GLOBAL).

Mediante el acta RIC-143-2022, la DGCP expresa que acogió el pedimento de anular ese dispositivo “por haberse evidenciado que en efecto el MIREX no se refirió sobre los alegatos planteados por la recurrente en el escrito ampliatorio depositado en fecha 2 de agosto de 2022, el cual versaba sobre los motivos por los cuales debía revocarse la adjudicación realizada a favor de la razón social VF Worldwide Holdings, LTD (VFS Global)”.

La entidad presidida por Carlos Pimentel, también acogió parcialmente el pedimento de anular el informe pericial final de evaluación de las ofertas económicas, sobre B, de fecha 20 de julio de 2022 y acta de adjudicación Núm 057/2022 de fecha de julio de 2022.

Expresa que esta tiene mérito el alegato concerniente a la evaluación y adjudicación de la razón VF Worldwide Holdings LTD (VFS GLOBAL), “en razón de que aun cuando la garantía de seriedad de la oferta de esta empresa dice que es a primer requerimiento, no especifica si es irrevocable e incondicional como fue requerido en el pliego de condiciones, sobre lo cual los peritos no se refirieron en su informe”.

Las recomendación del Mirex

En su informe pericial final sobre la evaluación de las ofertas económicas, del 20 de julio del 2022, el Mirex recomendó que descalificaran al oferente BLS International Services Limited, “por no haber presentado la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con las disposiciones del pliego de condiciones, y que se le adjudicaran todos los ítems del lote único a la razón social VF Worldwide Holding LTD (VFS GLOBAL) por haber cumplido con los requisitos exigidos”.

Agregaba que esta última también había “presentado una oferta económica conveniente para la institución y dentro del rango de los precios del mercado”.

Ante esta adjudicación, BLS International Services Limited impugnó la decisión frente al citado comité, pero la misma no prosperó.

Fue esta la razón por la que recurrió ante la DGCP, mediante un recurso donde solicitaba a esta institución ordenar al Mirex emitir un nuevo informe definitivo de evaluación de ofertas económicas.

La recurrente fundamenta sus pretensiones con base en que el Comité de Compras y Contrataciones del MREX al emitir la citada resolución, “infringió el deber de motivación de las decisiones al no haber ponderado y respondido todos los planteamientos y pedimentos del recurso”.

Asimismo, sostiene “que si bien el criterio de adjudicación establecido por el MIREX era el de menor tasa por servicio por consulado, se eligió la oferta de VF Worldwide Holdings, LTD (VFS GLOBAL), la cual tenía una tasa por servicio consular más cara y se descalificó a la razón social BLS International Services Limited que tenía una tasa por servicio menor, bajo fundamentos de formalismo excesivo, irrazonables, desproporcionales sobre la admisión de la garantía de seriedad de la oferta, infringiendo con ello los principios de eficacia, eficiencia, competencia y razonabilidad”.

Motivos para cambiar

El proceso para la contratación de un proveedor externo de servicios para la recepción y tramitación de servicios consulares en el extranjero, fue publicado por el MIREX el día viernes 06 de mayo del corriente en medios escritos de circulación nacional.

En el mismo, el Mirex afirmó que tras las experiencias exitosas obtenidas por países como El Salvador, Italia, Guatemala y España, el Gobierno de República Dominicana “busca transformar de manera significativa la forma en que se prestan los servicios consulares, iniciando con un plan piloto en seis localidades en el primer año”.

Los consulados donde iniciará el plan están ubicados en Buenos Aires, Argentina; Caracas, Venezuela; Boston, Estados Unidos; Santiago de Chile, en Chile; Barcelona, en España; y Pekín, en China.

La empresa que resulte ganador tendrá a su cargo operar la recepción de solicitudes de visado, renovación de pasaportes y otros trámites consulares, de manera que permita avanzar significativamente en la reducción de los tiempos de espera, mejora de los canales de comunicación y transparencia en los ingresos percibidos.

El Mirex ha resaltado que su meta es clara: “un proceso transparente cuyo resultado sea modernizar los consulados, dejando atrás los sistemas del pasado”.

“Llegó el momento de acompañar el diagnóstico con una solución moderna, eficiente y satisfactoria, siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader”, manifestó el canciller Roberto Álvarez el pasado mes de mayo.

República Dominicana en la actualidad cuenta con 47 consulados y 30 secciones consulares en igual número de Embajadas.

Estas oficinas atienden a una diáspora que supera los dos millones y medio de personas, en adición a los trámites de visado realizados por extranjeros que se trasladan al país con motivos principalmente laborales.

