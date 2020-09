Contrataciones Públicas afirma más de 3,000 proveedores del Estado tienen certificaciones vencidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) exhortó este martes a 3,694 empresas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado, con su certificación MiPYME vencida, a que actualicen dicho documento ante el Ministerio de Industria y Comercio.

Una vez agotado este trámite, deberán solicitar la actualización de su Registro de Proveedores del Estado (RPE) vía el portal transaccional.

La institución resaltó que en virtud de lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento de Aplicación número 543-12, de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los proveedores deberán actualizar esta información en un plazo no mayor de 30 días calendario, a partir de recibida la notificación.

La DGCP advirtió que en caso de no cumplir con lo antes indicado estas empresas pasarán al estatus de desactualizadas, por lo que no podrán ser adjudicadas ni recibir pagos del Estado dominicano, hasta tanto no regularicen esta situación.

El órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas informó que estos trámites pueden realizarse a través de la ventanilla virtual del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y que, en caso de no querer continuar con los beneficios que le otorga la certificación, el proveedor podrá actualizar su información sin esta documentación, seleccionando la opción “MiPYME: No”.

Para mayor información, los usuarios pueden acceder al link https://ventanillavirtual.micm.gob.do/Servicios/DetalleServicio/1044

También pueden realizar su solicitud de actualización en el Registro de Proveedor en línea a través del portal transaccional a través del siguiente link: https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/STS/DGCP/Login.aspx

La DGCP destacó que en caso de requerir orientación para realizar su solicitud en línea o crear un usuario en el portal transaccional, los proveedores pueden consultar los videos tutoriales en YouTube que explican paso por paso cómo acceder al portal transaccional; cómo crear usuario, cómo actualizar su registro de proveedor en línea, entre otras opciones.

Asimismo, pueden solicitar asistencia vía telefónica al 809-682-7407 opción 1, o escribir al correo electrónico: asistenciatecnica@dgcp.gob.do