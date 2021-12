Contraloría firma convenio para fortalecer desarrollo profesional de sus auditores forenses antifraude

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA) y el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) firmaron este jueves un convenio de cooperación, para fomentar el desarrollo profesional e integral de Contadores y Auditores en materia de auditoría forense antifraude.

El convenio rubricado entre el contralor general, Catalino Correa Hiciano; el presidente del IIAFA, Juan Iván Rogers Harper; y el presidente del ICPARD, Basilio Sánchez, establece el compromiso de las citadas entidades a la cooperación continua, mediante cursos especializados, seminarios, exposiciones y conferencias.

Tras la firma del acuerdo, Correa Hiciano agradeció la materialización del acuerdo y manifestó la necesidad de poner en ejecución lo plasmado en favor del país a través de la Unidad Antifraude, creada para realizar investigaciones especializadas a instituciones estatales que sean objeto de señalamientos de corrupción.

“Cuando conocí del Instituto, desde ese momento me comprometí y dije: esto es lo que nosotros necesitamos en la Contraloría General de la República, es lo que el presidente ha predicado, y de inmediato me abracé a esa causa. Nosotros que aquí tenemos un bebé recién nacido -la Unidad Antifraude- no perdí la oportunidad y al otro día ustedes llegaron. Desde ese momento empezamos a trabajar este acuerdo y al día de hoy ya se está materializando”, expresó el contralor.

Señaló que la iniciativa contribuirá con la ampliación de la Unidad Antifraude de la Contraloría, “a los fines de fortalecerla y ponerla donde la sociedad espera, que de verdad se elimine para siempre la corrupción y la impunidad en este país”.

Al valorar la alianza tripartita, Rogers Harper, presidente del IIAFA, manifestó que junto al ICPARD, están creando un grupo nuevo de profesionales comprometidos con el juego limpio y la honestidad.

De igual forma, Sánchez sostuvo que “como Instituto de Contadores y como sociedad, queremos reconocer la decisión que el presidente de la República Luis Abinader, manifiesta en cada una de sus participaciones; su compromiso con la ética y con la transparencia”.

La firma se llevó a cabo en la sede de la Contraloría, en presencia del subcontralor general, Geraldo Espinosa y el responsable de la Unidad de Auditoría, César Caraballo, entre otros.

El convenio, contempla, además, que el IIAFA otorgará becas a la CGR para el programa de Certificación AFA, dirigido a los Contadores Públicos Autorizados, con el objetivo de prevenir, disuadir, controlar, detectar e investigar la ocurrencia de fraude, corrupción o lavado de dinero en instituciones y/o gobiernos.

