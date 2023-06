Contradicciones en resultados Gallup, indican a comunicador que dominicanos son dignos de estudios psicológicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez consideró que son dignas de análisis psicológicos las personas abordadas por la Gallup en su más reciente encuesta, ya que a pesar de que el 62 % se queja de la situación económica del país, el presidente Luis Abinader, se posiciona como el favorito del electorado con un 50.9 %.

Para Ramírez no es normal que la misma población que reconoce la incertidumbre económica y social existente en la República Dominicana, respalda la reelección del presidente Abinader.

“Esto es digno de estudio psicológico, porque como esa misma persona va a decir: El país no está bien, me está llevando quien me trajo, pero yo voy a votar por Luis Abinader, ¿Aquí no hay más nadie? ¿No hay esperanza? ¿Quién reelige sus problemas?, nadie. Todo el mundo quiere salir de sus problemas”, expresó.

Ramírez emitió sus valoraciones en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El profesional de la comunicación consideró que con los datos arrojados por Gallup en ninguna parte del mundo, un presidente tendría la oportunidad de reelegirse.

“En ninguna parte del mundo con los datos que ha arrojado la Gallup, un presidente se reelige, el presidente Luis Abiander tiene buena aceptación, según la Gallup, pero no es suficiente para reelegirse en el 2024, porque tú tienes que tener un pueblo subyugado, desorientado, ignorante y en dictadura para que ese pueblo reelija todo lo que dice la Gallup”, apuntó.

En ese orden, citó que “lo único que respalda una reelección presidencial, es la estabilidad económica, la economía es la fuente principal de la reelección y según dice la Gallup, hay un 62% de ciudadanos dominicanos que dice que su situación económica no está bien y que el país no anda bien”.

