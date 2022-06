Contra todo pronostico, Rony García premia a los Tigres de Detroit

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX – El viernes, el derecho Rony García ganó su segunda apertura consecutiva por los Tigres, tirando 5.1 entradas de tres hits y una sola carrera ante los Diamondbacks en el Chase Field.

Que el dominicano de 24 años esté formando ahora mismo parte de una rotación de Grandes Ligas es un suceso bastante inesperado, tomando en cuenta los obstáculos que ha enfrentado en su carrera profesional. Pero ahora mismo, García trata de aprovechar la ausencia de figuras como el venezolano Eduardo Rodríguez, el dominicano Michael Pineda y Casey Mize para establecer su valor.

“Me siento feliz. Bien, bien contento de tener la oportunidad de abrir en Grandes Ligas”, dijo García. “Es un privilegio y me he estado enfocando mucho en eso, hacer mi trabajo cada vez que me dan la oportunidad”.

El camino no ha sido fácil. Firmado por los Yankees en el 2015, García no era un prospecto de mucho cartel cuando los Tigres y su gerente general, el cubano Al Ávila, lo eligieron en el Draft de la Regla 5 del 2019. Con dicha condición, García tenía que permanecer en el roster activo del equipo grande de Detroit durante la temporada entera del 2020, si Detroit no quería cederlo nuevamente a los Bombarderos del Bronx.

En aquella recortada campaña, García—sin la preparación tradicional de una temporada normal y probablemente no listo para las Grandes Ligas—tuvo promedio de carreras limpias de 8.14 en 15 juegos (dos aperturas). Luego, una apendectomía lo hizo perder los entrenamientos del 2021. Y como si eso no fuera suficiente, lanzó apenas 3.2 episodios ese año tras un ascenso desde Triple-A Toledo, antes de que un esguince en la rodilla izquierda le pusiera fin a su campaña.

“Ha estado (en Grandes Ligas) más tiempo de lo que le gente cree, porque ha estado lesionado y con el año en que estuvo con nosotros por su condición de selección del Draft de la Regla 5”, comentó el manager de los Tigres, A.J. Hinch.

Lo que sí ha ayudado a García a tener posibilidades de ganarse un espacio en las Grandes Ligas es un lanzamiento rompiente, con cualidades entre slider y curva, que ha sido su salvación en muchas oportunidades. En los últimos dos inviernos, trabajó en dicho pitcheo con el instructor de pitcheo de liga menor de los Tigres, el venezolano Jorge Córdova.

El resultado ha sido un promedio en contra y slugging en contra de .158 y .342, respectivamente, con el “slider-curva” (slurve), que tira el 30.8% de las veces, después de la recta de cuatro costuras ((47.3%).

“Tuve muchos problemas al inicio de la temporada 2020, entonces quería trabajarlo un poco”, dijo García acerca del envío antes mencionado. “Ese pitcheo para mí, después de mi recta, es el que me salva. Estuve practicando eso mucho y lo tiré mucho allá en Dominicana. Creo que ésa fue una de las cosas que me ayudaron a estar en el punto en el que estoy ahora mismo”.

Afirma Hinch que cuando lleguen refuerzos a la rotación de los Tigres, es probable que García vuelva a un papel de “swingman”, entre abridor y relevista. Pero por el momento, el nacido en Mao-Valverde y criado en Haina está poniendo de su parte para dejar huella y premiar a la organización de Detroit por su decisión de adquirirlo hace dos años y medio.

“Trato de mantenerme lo más enfocado que yo pueda”, expresó García, quien hizo su debut en la Liga Dominicana en diciembre pasado con las Estrellas Orientales. “He tenido que incorporarme 100% a lo que es ser abridor, darle unos buenos juegos al equipo y poder ayudar a mi bullpen lo más que yo pueda.

“Trato de ir todo el tiempo salida por salida”, continuó el diestro, cuya tasa de bases por bolas del 6.7% y porcentaje de ponches del 25% acompañan su efectividad general de 4.57 en 43.1 entradas del 2022. “Voy inning por inning, Tiro este inning, voy con el otro. Ése es el enfoque que yo llevo, pero trato de dar mi 100% en cada juego que yo tire, para darle chance de ganar al equipo”.

Agregó Hinch: “Ha podido manejar cualquier rol que le hemos asignado. Nunca hemos sido consistentes con la forma en que lo hemos utilizado, lo cual no es fácil para un jugador. Está contento de estar en Grandes Ligas y está lanzando con todo para poder quedarse aquí.

“Ahora mismo está haciendo lo que tiene que hacer para poder tomar la bola cada cinco días”.

