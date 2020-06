Continuarán aguaceros con tormentas eléctricas en gran parte del país por vaguada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó este martes que la vaguada localizada en el país seguirá provocando condiciones de inestabilidad y humedad para dar lugar a la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en gran parte del territorio nacional principalmente hacia las regiones: noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, estas precipitaciones serán más frecuentes durante la tarde hasta primeras horas de la noche.

La Onamet indicó además, que la depresión tropical no. 3, se localiza al 170 kilómetros oeste de Campeche, México, moviéndose hacia el oeste, este ciclón tropical surgió de los remanentes de la tormenta tropical Amanda, la cual se formó en el Océano Pacifico y luego de debilitarse al cruzar al Atlántico se regeneró convirtiéndose en la depresión tropical no. 3 del Atlántico. Este fenómeno, por su ubicación y desplazamiento, no ofrece ningún peligro para nuestro país.

Distrito Nacional: Medio nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas.

Santo Domingo Norte: Medio nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas.

Santo Domingo Este: Medio nublado con aguaceros

