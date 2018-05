Continúan ingresados un lince y un miembro de DIGESETT heridos mientras participaban en asalto

Continúan ingresados en un centro de salud el raso de la Policía Nacional, un agente de la DIGESETT y un hombre que resultaron heridos cuando asaltaban una compraventa a las 10: 30 de la mañana del pasado domingo en Sabana Perdida el pasado domingo. El raso fue identificado como Daniel Santana, Vladimir Santana de de la Digesett y el civil como Bryan Ulerio Robles #ElNuevoDiarioRD

