Continúa este lunes conocimiento medida caso Operación Medusa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero continuará este lunes a las 9:00 de la mañana conociendo la medida de coerción a los imputados del Caso Medusa, correspondiendo presentar sus medios de defensas y arraigos al exprocurador Jean Alain Rodríguez, Alfredo Alexander Solano y Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Se espera que este lunes la magistrada Romero emita su fallo con relación a la petición del Ministerio Publico de prisión preventiva para todos los imputados y declaratoria de complejidad del caso Medusa.

El pasado sábado, al finalizar la audiencia, la representante del Ministerio Publico, Yeni Berenice Reinoso, reiteró su acusación al exprocurador Alain Rodríguez de asumir dos posiciones: “ese imputado tiene doble discurso dice haci1a afuera que quiere los medios de comunicación, y en la audiencia nunca se ha solicitado”.

“Tal como hace con su comportamiento de decir una cosa y hacer otra, el está siendo coherente con relación al tema de la prensa, eso no se ha solicitado”, reiteró Yeni Berenice, para agregar que su abogado ha fijado postura sobre ese tema.

Dijo la procuradora que el Ministerio Publico también fijó su posición con relación a televisar la medida de coerción o no los medios de comunicación por lo que dijo creer “se esta jugando a una manipulación con relacion a los medios de comunicación”.

Reiteramos que en ninguna de las audiencias la defensa del elx procurador se ha hablado del tema, y el, no ha solicitado ninguna publicidad, lo que dicen los medios es distinto a lo que el, hace en las audiencias”.

Con relación el testimonio de Rainieri Medina Sánchez, la procuradora dijo que “hay cientos de pruebas que corroboran su testimonio, parece que el MP tendrá que regalarle un mala a las defensas para que encuentren en el expediente dichas pruebas, parece que no le ha hada tiempo encontrarlas”.

En ese sentido, dijo que la imputación del Ministerio Publico ha resultado inbatible para las defensas, a tal punto que una de las defensas ha querido justificar que un contrato fraudulento con dos fotos y si eso no es absurdo, que lo es”, se pregunto Yeni Brenice.

“Ante tantas evidencias, a las defensas le ha resultado muy difícil, casi imposible tener argumentos de derecho y por eso decimos que pareciese que necesita el MP tiene que regalarle un mapa para poder defender el proceso, porque han resultado imposible. Nos hemos pasado estos días escuchando de parte de la defensa argumentos sin fundamento en Derecho y que en modo alguno que ni siquiera rosa la acusación”.

La procuradora Yeni Berenice Reinoso termino sus declaraciones acusando al ex procurador Jean Alain Rodríguez de “dirigir las barras de la defensa”.

Los imputados que actúan como una asociación de malhechores criminal, y en ese sentido, agrego,”una asociación para delinquir que estafo al Estado con mas de 6 mil millones de pesos, son parte de las gravedades que tiene este proceso”.

De su lado, la defensa de la imputada Altagracia Guillen, abogado Cándido Simón, acuso a un sujeto del cual ni cito su nombre de manipular las respuestas dadas por la encargada de almacén de la PGR, acusada de robo.

“Esta acostumbrado a meter gente al medio, yo le sugiero que pare eso, el sabe a quien me refiero, que no haga malda, daño, no hagas eso”. Aunque no cito el nombre de la persona que acusa, Cándido Simón dijo que la declaración de la señora Rainieri Medina Sánchez, esta manipulada, esa señora es iletrada, su asesor la puso a firmar y pronunciar un lenguaje que no es suyo, es iletrada, ella era encargada de almacen ganando 10 mil pesos, se puede. El lenguaje que hay en ese interrogatorio no es suyo, por eso le sugiero a esa persona que no haga eso”.

Este sábado intervinieron cinco de los ocho imputado, lo que indica que presentado los argumentos de los tres judicializados restantes, la jueza Kenya Romero dará su fallo sobre la petición del Ministerio Publico, quien pide prisión preventiva de 18 meses y declaratoria de la complejidad del caso.

Los judicializados son: expocurador Jean Alain Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan José Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

