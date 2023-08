Continúa el juego infinito

Hace unos años al explicar el concepto del Juego Infinito acuñado por Simon Sinek, comparamos la nueva carrera espacial privada como el ejemplo perfecto. Ahora con el logro histórico de la misión Chandrayaan-3 de India, la luna está nuevamente en el foco de las naciones y organizaciones privadas en todo el mundo.

La exploración lunar ha experimentado una renovación –el pasado miércoles 23 de agosto, potenciando un interés sin precedentes, en gran parte alimentada por los avances tecnológicos y la colaboración global.

India se convierte en el cuarto país en aterrizar una nave espacial en la Luna gastando menos dinero que lo que Warner Bros gastó para hacer la película Gravity. Con un presupuesto de tan solo 75 millones de dólares estadounidenses, la sonda Chandrayaan-3 de la India logró alunizar exitosamente en el polo sur de la Luna la semana pasada. Este logro convierte a India en la primera nación en llegar a este territorio inexplorado, especialmente después de que una nave espacial rusa fracasara en un intento similar pocos días antes.

La Organización de Investigación Espacial de la India, que lanzó Chandrayaan-3, logró este logro con un presupuesto de menos de USD $1.5 mil millones el pasado año. La NASA actualmente tiene más de USD $34 mil millones en recursos presupuestarios.

La carrera por la luna comenzó en 1966 cuando Estados Unidos y la URSS aterrizaron por primera vez en el satélite de la Tierra. China se unió a ellos en 2013, ahora India se ha convertido en la cuarta nación en lograr un aterrizaje suave en la superficie lunar. A pesar de que Estados Unidos sigue siendo el único país que ha puesto a humanos en la luna, las próximas décadas podrían ver una competencia renovada en este ámbito.

Esta nueva era lunar ha sido impulsada tanto por naciones como por empresas privadas. Por ejemplo, la agencia espacial japonesa Jaxa enviará un módulo de aterrizaje este agosto, mientras que la NASA planea comenzar vuelos tripulados nuevamente en 2024, con la esperanza de llevar una nueva persona a la luna para 2025.

Rusia y China han anunciado vuelos y aterrizajes tripulados para 2029 y 2030 respectivamente, mientras que SpaceX también está trabajando en demostraciones de vuelo orbital turístico lunar tripulado. Además, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) tienen planes de trabajar en una estación espacial en órbita lunar en 2025, lo que podría allanar el camino para una exploración más profunda y una posible colonización.

Debemos reconocer que no todas las misiones han sido exitosas. Hubo fallos notables, como el de SpaceIL en abril de 2019, la agencia espacial india ISRO con Chandrayaan-2 en julio de ese mismo año, y el iSpace de Japón en 2022. Estos fracasos no han hecho más que recalcar las dificultades inherentes a la exploración espacial.

Estados Unidos encabeza la lista con 42 misiones exitosas o semi-exitosas a la luna entre 1959 y 2022. La URSS realizó 22 misiones, y China ha llevado a cabo ocho misiones exitosas o semi-exitosas, incluyendo el rover Yutu. India, después de algunos intentos, logró un aterrizaje suave en la luna el 23 de agosto de 2023 con Chandrayaan-3. Japón, la UE, Luxemburgo, Italia y Corea del Sur también han contribuido con misiones notables.

La nueva carrera por la luna es un símbolo emocionante de la cooperación y competencia global en la era moderna. Con la combinación de ambición nacional y colaboración internacional, las próximas décadas prometen ser una época emocionante en la exploración y utilización de la luna. Lo que una vez fue el dominio exclusivo de unas pocas naciones ahora está abierto a nuevos actores y posibilidades, marcando el comienzo de una nueva era en la exploración espacial y potencialmente allanando el camino para el futuro de la humanidad en el cosmos. También potencia una oportunidad para naciones como la República Dominicana.

Un juego infinito y la carrera lunar pueden considerarse ejemplos emblemáticos del ingenio y la ambición humana. El juego infinito se destaca por su capacidad para evolucionar y cambiar constantemente, reflejando la adaptabilidad y creatividad inherentes al ser humano. Por otro lado, la carrera hacia la luna demuestra la impresionante habilidad humana para superar obstáculos que, a primera vista, parecerían insuperables.

Esta circunstancia ejercerá una influencia significativa en las dinámicas geopolíticas, militares y económicas de los años venideros, especialmente en un contexto de escasez de minerales esenciales para la fabricación de microchips y baterías, como el silicio y el litio. A esto se suma la creciente escasez de agua. Según los expertos, estos recursos se hallan en abundancia en depósitos localizados en la región meridional de la Luna.

Estamos ante la creación de un paradigma de juego infinito: la presencia de recursos aún no cuantificados abre un horizonte de expansión para las nueve naciones que ya han incursionado en la exploración espacial. Estos países pueden vislumbrar un futuro de crecimiento al trascender las restricciones geográficas actuales.

Para la República Dominicana, este debería ser un momento oportuno para contemplar el desarrollo nacional más allá de las fronteras insulares. Es una ocasión para evolucionar desde una economía estancada hacia una economía fundamentada en la colaboración y la cooperación.

