Continúa desaparecido el niño Luis Ángel, de 6 años, en Vicente Noble

EL NUEVO DIARIO, VICENTE NOBLE, BARAHONA: El niño Luis Ángel González, de 6 años, cumple este miércoles 10 días desaparecido, quien vestía poloche azul y jean corto al momento de su desaparición.

Sus familiares se encuentran desesperados tras las autoridades no dar con el paradero del menor, el hecho se registró el pasado domingo 6 de febrero, en Vicente Noble.

Allegados a la familia alegan que el primer sospechoso es la expareja sentimental de su madre, identificado como Anderson Daniel Pérez González.

Según versiones, el niño se encontraba jugando con su gemelo y otros infantes, pero revisaron la cámara de seguridad de la zona, mientras que los demás se esparcieron, de Luis Ángel no hay rastro hasta el momento.

Entre lágrimas, la madre del menor, identificada como Esther Fraile Méndez, dijo estar sumida en la desesperación tras la misteriosa desaparición de su hijo, “no sé dónde pudo haber ido o quién se lo pudo haber llevado”.

Aunque el pueblo de Vicente Noble ha mostrado solidaridad e indignación por la desaparición del infante, esperan que las autoridades den con los responsables del rapto.

“Estoy angustiada, desesperada, porque no sé el paradero de mi hijo, no tengo palabras para describir como me siento”, expresó la madre del menor.

Para cualquier información llamar al (809)-816-2044 y al (829)-661-6485.

