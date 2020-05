Conteo para el despegue #46: decálogo de un “Penco” de presidente

Esta semana en la entrevista realizada por Santiago Matías “Alofoke” al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dejó claro el significado del calificativo “Penco” expresado por el presidente de la República en un acto de apoyo. Gonzalo Castillo amplió diciendo, que era un superlativo para muchas cosas en el sur de país, cuando alguien quería exaltarlas.

Dicho esto, quiero presentarle lo que he denominado el “Decálogo de un Penco de Presidente”, ya que estas palabras de Gonzalo pronunciadas con sencillez, humildad y calidez, representan o entrañan un gran filosofía de vida, digna de emular.

Estas ideas que hago parte de mi filosofía de vida y que dejo a la consideración de todo dominicano de buena voluntad.

Decálogo de un Penco de Presidente:

1. No es hablando que se resuelve;

2. Si tu hablas mucho necesariamente harás poco;

3. La gente no se valora por lo que dice, sino por lo que hace;

4. Ofende quien puede no quien quiere;

5. No se dejen provocar; hagamos una política diferente de respeto y decencia;

6. El pueblo necesita un capitán que pueda conducir la aeronave;

7. En 100 días despegamos (volvemos a donde estábamos) y seguimos avanzando;

8. Nada me quita el sueño porque soy un soñador;

9. Dios me ha añoñado, me ha dado todo lo que he soñado;

10. Mi último sueño ser un instrumento del pueblo (su presidente)

El pueblo ya lo sabe, la gente ya se dio cuenta con Gonzalo:

Se van a construir más viviendas;

Se van a construir más caminos vecinales;

Se van a construir más carreteras;

Se van a construir más hospitales;

Se van a crear más oportunidades

para todos los dominicanos.

Y recuerda, “hacer, siempre será la mejor forma de decir, seguimos con los “Hechos no palabras”.

Por: Juan Santos

Abogado, catedrático, escritor y político

Juandejesus.santos@hotmail.com

@JuanSantosRD

