Consultor y experto en auditorías deposita documentos para aspirar a miembro de la Cámara de Cuentas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El especialista en contaduría pública Alis Medina, quien tiene una maestría en gerencia y productividad, con vasta experiencia en contabilidad, impuestos, control de gestión y auditorías, anunció hoy su aspiración a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, tras depositar la documentación ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, órgano legislativo responsable de seleccionarlos.

En el documento depositado, el profesional destaca la experiencia acumulada por más de 25 años en trabajos de dirección, planificación, control y ejecución de trabajos contables, impuestos, control de gestión y auditorías en empresas nacionales e internacionales.

“Este puesto representa para mí una gran oportunidad para aportar mis conocimientos y experiencia en una institución que considero sumamente importante para nuestro país, por ser el órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría, así como de promover la gestión ética, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas de quienes desempeñan la función pública o reciben fondo del Estado”, expresó.

Medina es licenciado en contaduría pública de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA); técnico en Contabilidad Computarizada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); diplomado en Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes para Contralores, de la Escuela Nacional de la Judicatura; diplomado en Gestión Empresarial para Pymes, de Berna Managment School; entre otros estudios. Ha participado en auditorías financieras y de cumplimientos en varias instituciones del Estado a través de las firmas que ha representado.

Dijo estar convencido de que, con su experiencia, la motivación y el interés en la formación continua le permitirá desarrollar las tareas propias de la Cámara de Cuentas, con la debida transparencia, honestidad y eficacia.

El profesional, nativo de Puerto Plata, tiene una vasta experiencia en la aplicación y ejecución de las Buenas Prácticas Contables (BPC) y la realización de auditorías financieras, forense y cumplimiento.

Ha ofrecido sus servicios profesionales a través de firmas internacionales a corporaciones en países como Haití, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras, logrando “los resultados esperados por dichos clientes”.

Asimismo, desde el 2018, fue elegido por Fedocámaras, mediante un concurso y selección, como funcionario liquidador, conciliador y verificador para la aplicación de 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

A su vez, es profesor conferencista en importantes universidades del país, que incluye APEC, en donde ha sido reconocido por su alto desempeño.

También se ha desempeñado como responsable del Control de Gestión de la empresa multinacional de fabricación y distribución masiva de leches y derivados Parmalat Dominicana.

En su motivación para optar al cargo, refiere tener experiencia exigida para afrontar las responsabilidades, compromisos y exigencias, para la aplicación de la 10-04 de Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Actualmente, es socio director y fundador de la firma de Ges Consultores, S. R. L; miembro de la firma internacional de auditoría y consultoría SMS Latinoamérica. SMS es una red con fuerte presencia en Latinoamérica y los convenios con otras redes internacionales, que ofrece servicios en más de 120 países y forma parte del Ranking Mundial de Firmas.

Fue socio de Baker Tilly República Dominicana por más de 5 años; donde ejecutó y desarrolló servicios de consultoría y asesoría a nivel de Centroamérica y el Caribe.

En 2007 fue galardonado con el Master in Business Leadership y Master in Business Management con el Premio “THE BIZZ AWARDS” of World Confederation of Business, y ha recibido otros reconocimientos.-