Consultor político asegura a Danilo no le simpatizaría que Abel gane candidatura presidencial del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El consultor político Carlos Gabriel García, consideró este martes que Abel Martínez tiene ganada la consulta convocada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escoger su candidato presidencial con miras a las elecciones del 2024 y aseguró que solo mediante la implementación de un fraude se puede intentar variar esos resultados.

“Abel Martínez tiene ganada 80-20 la Consulta que ha convocado el PLD para escoger su candidato presidencial, siempre y cuando sea transparente y una libre expresión de la voluntad de las bases y la dirigencia de esa organización política” dijo el académico.

Explicó que al expresidente Danilo Medina no le simpatiza la victoria de Martínez, porque perdería inmediatamente su influencia en las filas del PLD, “lo apuesta todo al triunfo de cualquier candidato que no tenga estructuras dentro de ese partido para que dependa de su decadente fuerza política y no perder su capacidad de negociación dentro y fuera de su partido”.

Sin embargo, manifestó que ya el expresidente Medina ha perdido más del 90% de su influencia política en el PLD y tampoco puede aspirar jamás a la presidencia de la República, por lo que su capacidad de “meter miedo” ha desaparecido del escenario del partido morado.

Indicó que Charlie Mariotti, en su condición de Secretario General del PLD, tiene que casarse con la gloria, convirtiéndose en la garantía por excelencia para que la consulta convocada por ese partido para escoger su candidato presidencial sea un modelo de transparencia y respeto a la voluntad de sus propios compañeros de partido.

Asimismo, destacó que aunque la modalidad de la consulta aprobada por el PLD permite que los ciudadanos que no pertenecen a otros partidos puedan participar en ese evento, serán los afiliados del partido morado los que decidirán la suerte de su candidatura presidencial.

Manifestó que el liderazgo local del PLD, se ha manifestado públicamente en respaldo del proyecto político encabezado por Abel Martínez, poniendo en juego su propio liderazgo.

El consultor político exhortó a los seguidores de Martínez a no confiarse demasiado en el montaje de la consulta, porque hay un sector en la cúpula del PLD que todavía presta resistencia a la victoria de este en ese proceso interno.

