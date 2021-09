Consultor jurídico: Reforma a Constitución busca separar los tres poderes del Estado e independizarlo

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO, RD. -El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo este miércoles que el propósito del presidente Luis Abinader en el proyecto de reformar a la Constitución es lograr un principio democrático de separar los tres poderes del Estado, hacerlo transparente, moderno e institucional, y absolutamente independiente

Detalló que es un proyecto de modernización del Estado que busca la mayor separación de los poderes públicos para que cada uno de ellos adquiera su independencia.

Precisó que, en este proyecto de reforma a la Constitución se plantearía la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para que sea excluido el procurador y vuelva a la forma original del 1994, que eran siete miembros, y ya el presidente no tendría el voto calificado.

“Esa es una situación poco usual, que un presidente de la República propone una reforma de leyes y de la Constitución para retarse poder”, manifestó.

Asimismo, durante una entrevista en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, el consultor jurídico informó que el presidente Luis Abinader está proponiendo que el procurador general de la República se denomine fiscal general de la República como en otros países.

“Es para que se acentué la idea de que el procurador es un fiscal).

Destacó que esta idea surge para que ese fiscal tenga otras acciones y no realice actividades administrativas trascendentes del Poder Ejecutivo.

“Es decir que el presidente Luis Abinader no lo pondrá a participar en el diseño de la política en la lucha contra el crimen, porque si él no lo designó, no es parte del tren gubernamental y no tiene que realizar labores a la cual el gobierno tiene que darle seguimiento, como sería la construcción de una cárcel, por poner un ejemplo”, explicó.

Explicó que las atribuciones de un fiscal general de la República Dominicana serían otras.

Operación Falcón

Al tocar el tema de la operación Falcón, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que los partidos políticos deben replantearse la capacidad de selección de sus candidatos.

No obstante, sostuvo que él habla a título personal, y que el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza es quien debe emitir su opinión sobre ese tema.

“Existe el principio de inocencia, cuando el acusado es inocente hasta que sea juzgado”, dijo.

Señaló que hay que esperar el curso de los acontecimientos y piensa que el PRM debe tomar las medidas disciplinarias y estatutarias que están establecidas.

“El PRM, tiene una la dirección ejecutiva que puede suspender a cualquiera de sus miembros que cometa un hecho violatorio

Se recuerda que un senador y al menos otros cinco diputados de distintos partidos políticos figuran entre los puntos rojos del radar de la investigación de la Operación Falcón, la más gigantesca de los últimos tiempos para desmantelar una red de narcotráfico que movió más de 10 mil kilos de cocaína a Estados Uni­dos y otros países.

Relacionado