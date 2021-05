Consultor jurídico del PE y otros funcionarios de alto nivel en el Gobierno anuncian que tienen covid-19

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunciaron este lunes que fueron diagnosticados con el covid-19.

“Estuve convencido de que no tenía tiempo para enfermarme, pero la realidad me ha demostrado que hay tiempo para todo. Estoy covidpositivo sin síntomas distintos a los de la simple gripe. Es cuestión de esperar”, expresó Peralta en su cuenta de Twitter.

— Antoliano Peralta (@AntolianoPR) May 25, 2021

Estuve convencido de que no tenia tiempo para enfermarme, pero la realidad me ha demostrado que hay tiempo para todo. Estoy covidpositivo sin síntomas distintos a los de la simple gripe. Es cuestión de esperar. @PMontillaC @RaquelPenaVice

Juan Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria, reveló que pese a haber tomado precauciones, dio positivo al covid-19.

“Les estaré informando por esta vía de mi estado de salud. Por favor, cuídense y redoblen los esfuerzos de prevención”, expresó Rodríguez, a través de sus redes sociales.

— Jean Luis Rodriguez (@jeanluisrj) May 25, 2021

Quiero comunicarles que pese a haber tomado precauciones de lugar, he dado positivo a COVID-19. Les estaré informando por esta vía de mi estado de salud. Por favor, cuídense y redoblen los esfuerzos de prevención. #ElCuidadoSeMantiene #NoBajesLaGuardia

También el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Nelson Arroyo, anunció que dio positivo al virus.

Arroyo indicó que aunque se siente en buen estado de salud, seguirá guardando los protocolos de salud hasta superar la enfermedad.

Quiero hacer de conocimiento público que he dado positivo al COVID-19, me siento en buen estado de salud y por prevención para cuidar a quienes me rodean, continuaré guardando los protocolos de salud hasta superar la enfermedad.

— Nelson Arroyo (@nelsonarroyop) May 25, 2021