Consultor jurídico del Ejecutivo deplora incidentes en que se han visto envueltos funcionarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, deploró este lunes los últimos acontecimientos que han envuelto a funcionarios públicos y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno con la independencia del sistema de justicia.

De acuerdo a un comunicado, el pronunciamiento del consultor jurídico se produjo en ocasión del reproche que dirigiese el senador Moreno Arias a miembros de la Policía que actuaron en la detención de un ciudadano.

Aunque reconoció que no se trata de un funcionario sobre el cual el presidente tenga jerarquía o mandato, el consultor resaltó que no debe existir incidencia alguna de un funcionario que no esté directamente vinculado a la labor judicial o del Ministerio Público.

Peralta Romero hizo referencia a que fecha reciente el presidente de la República instruyó al ministro de Defensa a fin de que tomara las previsiones de lugar para evitar que la influencia de políticos y funcionarios del Estado, sin importar su posición o status, pueda afectar el control del contrabando en la frontera.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo reiteró la voluntad de la presente administración de mantener la independencia de los órganos y entes públicos que interactúan en el sector justicia, señalando que la misma es fundamental para la debida tutela y garantía de los derechos fundamentales, como fin principal del Estado.

Advirtió que para ello es imprescindible el respeto al debido proceso en todas las labores judiciales y administrativas y reiteró la disposición de que en este gobierno nada ni nadie estará por encima de la ley.