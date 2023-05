Consultor empresarial afirma que el impacto de Promipyme a favor del sector ha sido “muy bajo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El catedrático y consultor empresarial Andrés Rojas consideró este lunes que ha sido “muy bajo” el impacto que ha está teniendo Promipyme (Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) a favor del sector.

Dijo que Promipyme está llamado a apoyar financieramente a este sector empresarial, sin embargo, resulta que una vez que los pequeños y medianos negocios acuden a solicitar las facilidades de financiamiento tienen poco acceso a ellas.

“La mayoría no están estructurados, no están formados o no pueden presentar un estado financiero, no pueden presentar información sobre el desempeño de su negocio y eso hace que les sea cuesta arriba”, expuso.

Rojas emitió sus consideraciones al ser entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

También mencionó que Promipyme está llamado a orientar y asesorar a estos pequeños y medianos empresarios para que puedan tener acceso a las facilidades que brinda la institución.

Resaltó que las pymes tienen un peso de un 38.6 % en Producto Interno Bruto (PIB) y eso habría que protegerlo ayudando a los pequeños empresarios a que sus empresas puedan seguir avanzando para que el país tenga una salud económica importante.

Asimismo, dijo que en el 2020 las mipymes representaron un 98 % del total de las empresas en República Dominicana, así como el 54 % del mercado laboral en el país, generando dos millones de empleos directos.

Beneficios de la formalización

Ante las dificultades que puede representar para un negocio el no estar formalizado, el consultor empresarial señaló algunas ventajas de la formalización, iniciando por el acceso al financiamiento.

“Si estás formalizado puedes presentar estados financieros, puedes presentar proyecciones de venta, un plan de negocio para que la institución financiera pueda calificar a esa empresa como viable para un financiamiento”, acotó.

De igual forma, mencionó que la formalización permite tener acceso a programas de apoyo como los que promueve Promipymes, además de acceder al registro de suplidores del Estado para participar en licitaciones y concursos públicos.

“Y finalmente también eso le permite una vez formalizados beneficiarse de todos esos acuerdos bilaterales que República Dominicana tiene con otros países de la región como el DR Cafta y otros, para que sus productos puedan exportarse a otros mercados y eso le da la oportunidad de expandir su negocio”, agregó.

