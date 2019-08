Consultor ambiental Omar Dotel invitado especial a The Water Expo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- El destacado consultor ambiental Omar Dotel, participará como invitado especial en la 8va edición de la The Water Expo, que tendrá lugar los días 28 y 29 del presente mes, en el Miami Airport Convention Center, localizado en Miami, Florida. “Estoy muy agradecido con los organizadores de la The Water Expo, al hacerme esta invitación que me permitirá estar en contacto con importantes empresas y organizaciones que trabajan el tema medioambiental, específicamente, en el tratamiento de las aguas residuales, un tema que cada vez adquiere mayor relevancia a nivel mundial”, explica el experto.

The Water Expo, actividad que combina una gran feria comercial y un extenso programa educacional, es el único evento en los Estados Unidos dedicado especialmente a empresarios, profesionales y organizaciones de Latinoamérica y el Caribe relacionados con las industrias de aguas residuales, acueductos y alcantarillados servicios ambientales, sanitarios portátiles y agua a alta presión.

En tanto Dotel cuenta en su background con 50 informes de trabajos realizados distribuidos entre: informes ambientales, declaraciones de impacto ambiental, informes de cumplimiento ambiental y estudios ambientales.

Asimismo, a nivel internacional a realizado seminarios sobre el impacto al medio ambiente y la salud humana que produce la telefonía Mobil, y el electromagnetismo de antenas, realizado en Buenos Aires, Argentina y sobre la prevención de infecciones nosocomiales en América Latina, realizado en la Universidad de Valparaíso Chile y auspiciado por el Instituto de Epidemiologia de la República Dominicana.

Por igual, a realizado diplomados en gestión ambiental, manejo de agua potable y residual y diplomado en seguridad y salud ocupacional. En ese mismo tenor, Dotel ha realizado cursos sobre producción limpia y certificación Leed Green Associated, entre otros

