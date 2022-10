Consulta electoral del PLD, observando desde las gradas

El pasado 16 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizó, lo que ellos denominaron una “Consulta Electoral”. Este evento fue realizado para determinar, cuál de los aspirantes presidenciales de esa organización para las elecciones del 2024, contaba con más simpatías dentro del electorado; para así posteriormente oficializarlo, probablemente en una convención de delegados, como su candidato presidencial.

Las leyes electorales vigentes en nuestro país (Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral no. 15-19), establecen que las primarias o convenciones de los Partidos políticos, con el objetivo de escoger sus candidatos presidenciales, deben realizarse en un tiempo especifico anterior a la fecha del día de las elecciones. La fecha establecida para el certamen electoral, es el tercer domingo del mes mayo de cada cuatro años y el tiempo establecido para las convenciones o primarias presidenciales, es de alrededor de ocho meses, designándose a octubre para la realización de las mismas.

El Partido de la Liberación Dominicana, en un esfuerzo de audacia política, se planteó realizar dicha consulta, con esta evadía el plazo establecido y con la misma adelantaban, la escogencia de su candidato presidencial. El PLD tenía doble problemas, que pudo resolver con su consulta, uno de los problemas era que tenía varios aspirantes presidenciales y el otro que los principales partidos que tendrá que enfrentar de hechos, aunque no de derechos, tienen casi definidas sus candidaturas presidenciales.

Un ejemplo de las afirmaciones del párrafo anterior es que: la Fuerza del Pueblo, que es una organización política fundada, y que uno de su objetivos fundamentales es el de eternizar las aspiraciones de su líder y caudillo el doctor Leonel Fernández, quien será el candidato probablemente de esa entidad, mientras esté vivo y viable.

El Partido Revolucionario Moderno, también tiene casi definida su candidatura presidencial, ya que el ciudadano Presidente, ha dejado entrever sus aspiraciones reeleccionista y con el desempeño que ha realizado, principalmente en medio de la crisis que ha azotado al mundo, y en la que ha salido con notas sobresalientes, y dado que la dirigencia de su partido, anda toda en esa dirección, está claro que Luis Abinader será el candidato nuevamente, de esa organización política.

Es bueno establecer, que el presidente Luis Abinader está haciendo un esfuerzo por realizar un buen gobierno y parte del pueblo así lo entendemos, aunque muchos de los funcionarios de su gobierno, ni el partido como institución, lo han reciprocado en sus buenas intenciones.

Alianza País es otra organización partidaria, que tiene las mismas características que la Fuerza del Pueblo, que está conformada, para encausar las aspiraciones presidenciales de su dirigente el doctor Guillermo Moreno, quien posiblemente sea su candidato por muchos años.

En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, entidad que en las dos anteriores elecciones presidenciales apoyo al Partido de la Liberación Dominicana, en esta ocasión según el parecer de su dirigente principal el ingeniero Miguel Vargas, concurrirán solo al próximo certamen. El Partido Reformista que es otra de las organizaciones tradicionales del país, todavía aún no ha definido, su papel en los venideros comicios.

Volviendo al análisis de la Consulta electoral realizado por el PLD, la Junta Central Electoral se limitó a observarle a ese Partido político, en un comunicado expreso a esa organización y a la ciudadanía en general, que la llamada “Consulta Electoral”, que ese Partido realizaría estaba fuera de los plazos establecidos y en consecuencia, no era vinculante a esa institución reguladora de los procesos electorales.

La Junta Central Electoral, dejó bien claro establecido que la llamada “Consulta Electoral”, jurídicamente no era válida, porque no se adecuaba a los plazos establecidos. La dirigencia del PLD siempre respondió, aclarando que estaban consientes que la “consulta” estaba fuera del plazo establecido y que después, tendrían que validar la misma, en el tiempo establecido por la ley.

La Junta Central Electoral, como afirmamos dejó claro que el resultado de ese certamen no era válido y que por lo tanto, ese órgano no se hacía responsable de sus resultados, pero no la prohibió, porque era un ejercicio democrático, mejor colaboró facilitándoles materiales y logísticas, como también lo hizo el gobierno a través del Ministerio de educación.

Hoy la Junta Central Electoral, lo mismo que todos los que colaboraron con el evento, deben sentirse bien, ya que la referida “Consulta Electoral” fue un ejemplo democrático, no solo para la organización política que lo realizó, sino también para el país y el resto del mundo. No importa que uno sea miembro del PLD, o que sea miembro de otra organización política, o miembro de las masas de independientes, siempre debemos de aplaudir lo que está bien para emularlo y estar consciente de lo que no está bien para corregirlo.

Establecemos que la llamada “Consulta Electoral”, fue un ejemplo democrático, si recordamos que esa misma organización política, realizó una convención para elegir sus actuales dirigentes, cuestionada por muchos de sus dirigentes, por ser poca representativa y anti democrática, pero ahora se reivindicaron con una actividad representativa y en perfecto orden y armonía.

También vimos como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hace unas cuantas semanas realizó una convención de dirigentes, que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos, que fue una convención casi secuestrada, donde se impuso el criterio de los que la dirigieron. En esa convención solo participaron algunos delegados, pienso que no debieron participar toda la militancia, como proponía el doctor Guido Gómez, pero sí los miembros de la dirección ejecutiva, los miembros de los comités provinciales, municipales, zonales y los secretarios generales de los comités de bases, en la escogencia de la dirección ejecutiva, para que su elección tuviera representación.

No entendí, como Carolina Mejía que era la Secretaria General del PRM, que se ha perfilado como una política con nueva visión y que ahora mismo junto a Margarita Cedeño, es la única mujer que se le ve opción presidencial en el futuro no lejano, más aún después del revé de la margarita. Digo que no entendí porque Carolina, no se supo poner a la altura de las circunstancias, para propiciar que el PRM, realizara una convención democrática, abierta y participativa no cuestionada, porque ella no tenía contrincante de importancia para la secretaría general, tenía esa candidatura segura y por eso podía desempeñar un papel de árbitro que la hubiera catapultado en popularidad.

Todos los Partidos políticos, así como las personas debemos observar los malos ejemplos para corregir y los buenos para emularlos.

Por Angelito Manzueta De La Cruz

