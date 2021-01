Consulado en Boston ofrece asistencia legal y apoyo a la familia de dominicano asesinado por supremacista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El cónsul general en Boston, Ramón Antonio Cruz Ventura, anunció anoche en entrevista con este reportero que el consulado dará asistencia legal y apoyo a la madre y familia del dominicano Henry Tapia Morel, asesinado el 19 de enero por el supremacista blanco Dean Kapasalis después de proferir insultos raciales a la víctima y acusado ayer lunes de un cargo por asesinato que se le sumó a los de violación de derechos civiles y asalto con un arma peligrosa que fue su camioneta con la que mató al criollo.

El funcionario explicó que hasta ayer lunes no se había enterado de ese caso ni sabía que Tapia Morel era dominicano y lo hizo, a través del reportaje publicado por Diario Libre con amplios detalles del crimen que está generando amplia indignación en todos los sectores de Boston.

Cruz Ventura aclaró que ningún familiar de Tapia Morel se ha acercado a la sede consular en busca de asistencia legal o cualquier otra ayuda, pero que el negociado está en la disposición de responder con solidaridad y respaldo a su madre, hijos, viuda y demás familiares.

Añadió que ha tomado la iniciativa de contactar allegados a la familia para acercarse a la madre de Tapia, señora Miosotis Morel.

Aunque todos los medios en Nueva Inglaterra han dado amplia cobertura al crimen, ninguno ha identificado a Tapia Morel como dominicano.

Por ello, agregó el cónsul, no se había enterado de la nacionalidad y los detalles del trágico incidente.

“Hoy me enteré precisamente a través de su noticia, y no sé la razón, pero nadie se ha acercado al consulado, ni la familia ni nadie me puso en conocimiento de esta situación y entonces, he sido víctima de un ataque descomunal donde por todas partes me están cuestionando porque no le di apoyo a la familia, pero yo no conozco el caso”, añadió.

Señaló que Tapia Morel es sobrino de un amigo suyo y se enteró hoy por la publicación sobre la muerte del dominicano.

“Si los medios de comunicación no se dieron por enterados de que era dominicano, yo menos me voy a enterar, a menos que un familiar o doliente se acerque al consulado”, explicó.

“Estoy tratando de acercarme a la familia para ver cómo le damos el apoyo”, añadió.

Dijo que además de la asistencia legal, el consulado en Boston está en disposición de apoyar las gestiones para el funeral y cualquier otro trámite que se requiera.

“Tomaremos posición en cuanto a ese caso como consulado oficial del país”, dijo Cruz Ventura.

“No sabíamos que ese caso había sucedido y de que la víctima era un dominicano”, añadió.

En medio de la entrevista el cónsul recibió una llamada de uno de los tíos de Tapia Morel.