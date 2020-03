Consulado dominicano de New Jersey reduce horario laboral por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- El Consulado Dominicano en New Jersey, informó que redujo su horario de servicios a la comunidad de 9 AM a 2 PM, debido a los efectos del Coronavirus. El horario regular de servicios es de 9 AM a 3:30 PM.

El vicecónsul, Elbito Emilio Deris, Tito Báez, explicó que dicha medida es temporal.

La sede consular domiciliada en el cuarto nivel del 152 de la market Street en Paterson, New Jersey, en los últimos días se ha visto afectada por la poca afluencia de dominicanos en busca de los servicios consulares.

Los estragos de la pandemia del Coronavirus, mantienen en cuarentena a miles de criollos, que salen de sus hogares, solo a diligencias prioritarias.

A pesar de la alerta el personal de la sede consular en New Jersey, se mantiene abierto en el horario referido con el propósito de satisfacer las necesidades de la diáspora criolla.

