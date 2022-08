Consulado de RD en Valencia asiste a dominicano que sería deportado a Marruecos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cónsul general de la República Dominicana en Valencia, licenciada Romina León Santos, fue en auxilio de un ciudadano dominicano que estaba varado en el aeropuerto de Manises de esa ciudad española.

El joven Sandy Yunior Rojas Mordan, hizo trasbordo (escala) en este aeropuerto desde Marruecos con dirección al aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Madrid, para luego coger un vuelo hacia la República Dominicana, fue ahí que las autoridades de Migración de Valencia se percataron que él no podía hacer escala en este aeropuerto ya que no es permitido, porque no son líneas internacionales.

La representante del Estado dominicano en esta comunidad, le manifestó a las autoridades de la Policía Nacional de España acreditadas en el departamento de Migración, que se hacía responsable del ciudadano dominicano.

“Y si tengo que acompañarle al aeropuerto de Madrid y subirlo al avión lo haré, pero jamás voy a permitir que un ciudadano nuestro sea devuelto a un país que no conoce, en donde no tiene nada pendiente con la justicia, ni tiene a nadie allí como lo es Marruecos, que simplemente por ignorancia y desconocimiento, él (Yunior Rojas Mordan), cogió ese vuelo con escala por aquí, después de estar de vacaciones por allá”, manifestó Romina León Santos.

La cónsul les ha pedido un plazo de 48 horas a las autoridades de Migración, para que el equipo de abogados que ella misma les puso desde el consulado, puedan hacer los trámites legales para su feliz regreso al país.

