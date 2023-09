Cónsul en NY resalta elección de Mariana Isabel Downing Abreu como Miss Universo RD 2023

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El cónsul general dominicano Eligio Jáquez resaltó la elección de la modelo Mariana Isabel Downing Abreu como Miss Universo RD 2023 que representará la República Dominicana en el concurso internacional el sábado 18 de noviembre en El Salvador, destacando los valores inculcados a sus hijos e hijas por la comunidad dominicana en el exterior.

Jáquez comentó la elección de la beldad nacida en Los Ángeles, California y criada en Florida, siendo hija de un británico y madre dominicana, cuando todavía no se enfrían las críticas a los jurados cuestionando que ella no tiene dominio del español y como nacida en Estados Unidos no representa genuinamente la dominicanidad ni el país.

«Desde las comunidades dominicanas en el exterior van surgiendo compatriotas que vinculan su buena crianza recibida de sus padres y sus encantos personales con los avances sociales, académicos y económicos de las naciones que nos han escogido”, dijo Jáquez respondiendo a un requerimiento de este reportero en medio de la controversia.

“Al momento que los jurados valoran esas virtudes adobadas con el salero natural de la dominicanidad, terminan nuestras concursantes cargando con las premiaciones más importantes”, añadió el cónsul.

“Tales fueron los casos de Andreina Martínez, que quedó en segundo lugar de un reciente concurso y ahora nos coronan como la soberana del último concurso a Mariana Isabel Downing Abreu», indicó Jáquez.

«Es que la suma del encanto personal, la correcta formación, las buenas vibras y el salero caribeño generan ese reconocimiento universal», subrayó el funcionario diplomático sobre la elección de Downing Abreu.

Ella representó la provincia Sánchez Ramírez (Cotuí) en el certamen celebrado en la República Dominicana la semana pasada.

La representante que llevará la bandera dominicana a Miss Universo 2023 en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en San Salvador, ha admitido que ciertamente no domina el español por lo que tuvo que responder algunas preguntas en inglés, pero en declaraciones posteriores defendió su derecho a representar el país de su madre en cualquier escenario del mundo.

La belleza, de 27 años de edad y estudiante universitaria de filosofía afirmó que tiene todo el derecho de participar en el certamen representando a República Dominicana en el evento de belleza más importante a nivel mundial. «Los hijos de los inmigrantes dominicanos que salieron en busca de una mejor calidad de vida también tenemos derecho a representar nuestro país, durante una entrevista en un programa de televisión en Estados Unidos.

Enfatizó que se siente orgullosa de sus raíces y sangre dominicana por parte de su madre. «Desde pequeña amo República Dominicana, lo siento en mi sangre que soy de aquí, porque lo soy. Tengo los valores dominicanos, la esencia y la luz que está en nosotros. Siempre he estado muy orgullosa de ser dominicana”, les dijo a periodistas dominicanos el miércoles de esta semana en su primera conferencia de prensa para enfrentar la polémica y las críticas.