Cónsul en NY rechaza nepotismo y afirma hermano se ganó posición consular con trabajo en campaña

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El cónsul general Eligio Jáquez rechazó ayer que haya nepotismo en el consulado y respondiendo a críticas en ese sentido afirmó que su hermano Antonio Jáquez (Tony) a quien designó en un puesto importante en la sede, se ganó la posición con su trabajo en la campaña del PRM, contribuyendo a la victoria del partido y además cuenta con una trayectoria profesional y política sin máculas.

Eligio señaló que al igual que su hermano, todos los dirigentes y militantes perremeístas que están trabajando en este momento, fueron recomendados por el partido.

“Entre las figuras más destacadas del PRM en Nueva York y la circunscripción #1, hay un hermano mío, quiere decir que si alguien sobra, no será mi hermano, el que sobra soy yo”, añadió.

Él se ganó su espacio trabajando en la campaña, el primer recomendado de los profesionales que no lo tenía yo en la lista, porque él estaba en una lista que elaboró el partido para que trabajara en las Naciones Unidas”, explicó el cónsul.

“Sin embargo, me aconsejaron que como yo como recién llegado a Nueva York debía tener una persona de mi absoluta confianza, y no era yo el que le iba a poner peros a un hombre que no tiene ninguna mácula en su historia profesional ni política”, precisó.

En relación a las versiones de que otros empleados en posiciones claves tienen también familiares nombrados en el consulado, Jáquez negó la especulación aclarando que muchos dicen que son familias, “pero en tiempos de campaña andaban de día y de noche haciendo el esfuerzo para que Luis Abinader tuviera la satisfacción de recibir tarde en la noche, el resultado de que ganaron las elecciones en todas las mesas electorales”.

Dijo que así como se llega en la campaña, cuando se llega al poder la gente reclama sus espacios y no fue el esposo quien recomendó la esposa, fue el partido quien recomendó quienes debían formar parte y no sería yo el que les iba a poner ninguna objeción.

El cónsul dijo que entiende las quejas de la espera de muchos dominicanos y dominicanas que van a la sede en busca de servicios y al final de la jornada salen si los documentos debido a la tardanza por los protocolos de la pandemia.

“Tienen razón, yo espero que al entrar el año nuevo tengamos un régimen de trabajo diferente y adelanto que estamos negociando los arreglos correspondientes con el landlord (propietario) del edificio para ver si podemos mudarnos a un lugar que quede más cerca de donde viven los dominicanos”, agregó.

Respecto a la cantidad de empleados en nómina, informó que actualmente hay 121 que están trabajando todos los días, porque tienen que certificar entrada y salida a la sede, a diferencia de los 137 que encontró de los cuales un gran número, no asistía al trabajo, siendo parte de las botellas de los gobiernos del PLD.

“De esa cantidad, había 31 que residían en la República Dominicana que cobraban y no venían, pero los 121 que hay ahora, tienen que marcar cada día tanto en la sede principal como en las oficinas satélites”, explicó.

“Pienso que el personal que tenemos es insuficiente porque para poder estar al día con la demanda de los usuarios, estamos trabajando en las partes de poderes y pasaportes, dos horas más extras al día, y en la penúltima semana de diciembre vamos a ponernos al día para poder trabajar con horarios más breves para atender las demandas de los dominicanos”, añadió.

Aclaró que de los 137 que estaban nombrados no queda ninguno y lo que pasa es que en la medida que los nuevos son nombrados, los otros se sustituyen de las funciones.

El cónsul respondió a las críticas en una entrevista anoche con la presentadora dominicana Esperanza Ceballos en el noticiero del canal 41 de la cadena Univisión.