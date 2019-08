Cónsul en NY proclama que el delfín de Danilo barrerá 70 a 30 a Leonel en primarias del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El cónsul general en esta ciudad, Carlos A. Castillo, proclamó ayer miércoles que el delfín de Danilo en las primarias del PLD del 6 de octubre, barrerá con porcentaje de 70-30 al ex presidente Leonel Fernández, apoyándose en la enorme obra de Gobierno que se ha realizado en la República Dominicana.

Castillo, recordó que desde el principio y en un artículo que publicó en medios nacionales y con base en Estados Unidos, respaldó las primarias abiertas.

El cónsul, que fue senador por la provincia de Ocoa y es miembro activo del Comité Central (CC) del PLD, dijo que siempre ha sido un demócrata a carta cabal, por lo que ha apostado a primarias abiertas o cerradas.

“Hay una línea trazada de la tendencia nuestra (danilista), y siete compañeros nuestros con muchos méritos para participar en un proceso de primarias abiertas, que se van a realizar el 6 de octubre y se adhirió una persona con muchos valores, un activo del PLD, que es del grupo de nosotros”, agregó refiriéndose obviamente a la postulación del Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

-¿Gonzalo es el delfín de Danilo?

-No, no estoy diciendo que Gonzalo ni Reynaldo y ninguno de los compañeros, no puedo emitir un juicio.

Castillo, puntualizó que habrá una evaluación que se va a hacer y los números van a decir cuál de ellos es el delfín de la corriente danilista y los resultados van a ser de un 70 a 30 sin ninguna duda.

Dijo que esos resultados estarán apoyados por la gran obra de Gobierno de Danilo.

