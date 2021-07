Cónsul en NY dice continúan estafando a dominicanos con su cuenta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El cónsul general Eligio Jáquez, denunció el viernes que jaqueadores que han estado usando su cuenta para robar miles de dólares a numerosas víctimas a las que ofrecen empleos en el Gobierno, continúan estafando a dominicanos con miles de dólares y una de las víctimas más recientes, Rafael Rodríguez envió a los delincuentes en la República Dominicana $6,400 dólares creyendo en la oferta.

Jáquez explicó que pidió a la Policía Nacional en la República Dominicana y al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), a través del encargado de seguridad del consulado, David Vargas, un ex agente de la uniformada local, investigar las estafas, pero hasta el momento no ha recibido respuestas de ninguno de esos cuerpos policiales.

Dijo que no ha contactado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la espera de respuesta por parte de los policías de Nueva York y República Dominicana.

“Hablé con la Policía Nacional porque a los estafados, les dan direcciones de allá para que envíen el dinero por Western Union”, señaló.

En el caso de Rodríguez, el cónsul dijo que cometió la inocentada de mandar el dinero a Santo Domingo.

“A través de David Vargas, solicité una investigación a la policía de Nueva York y le suministré informaciones con detalles sobre el pedido de dinero de los jaqueadores, usando mi nombre, supuestamente a cambio de cargos (empleos)”, añadió el cónsul.

“Como yo denuncié eso en twitter hay mucha gente con la que los jaqueadores hacen contacto, pero han estado alerta y se comunican conmigo para avisarme y confirmarlo”, señaló Jáquez.

“La policía todavía no ha dado con resultados, no he recibido información ni me ha dado respuesta”, agregó.

LAS VÍCTIMAS

Una de las más recientes víctimas es el señor Rafael Rodríguez residente en Filadelfia y que se identificó como miembro del PRM en Nueva Jersey, quien habló de la estafa de la que fue víctima con este reportero.

Explicó que está a la espera de ser nombrado en un puesto en el estado desde que el presidente Luis Abinader se juramentó como presidente, y la desesperación lo llevó a creer en los delincuentes sobre la oferta de empleo en el Gobierno en la creencia de que se trataba del cónsul Jáquez.

Dijo que envió $6,400 dólares en varias partidas a direcciones que le dieron los ladrones usando el número del cónsul Jáquez.

Mostrando varios recibos de envíos, Rodríguez relató que le envió una felicitación a alguien que creyó era el cónsul quien le devolvió el mensaje diciéndole que si le podía servir en algo, que lo contactara.

“Le solicité el puesto de vicecónsul en Filadelfia que estaba disponible, él me dijo que le enviara la cédula y el currículo mío y se los envié”, añadió Rodríguez.

“Cuando envié los documentos, la persona me dijo que podía contar con eso cien por ciento y que el canciller había dicho que sí. Tengo como 300 mensajes de esa persona, creyendo que era el cónsul”, narró.

“Me dijo que había que mandar un dinero a República Dominicana para las gestiones, primero, envié mil dólares, después me exigió 3 mil para el canciller y luego 2 mil, hasta que llegamos a $6,400”, dijo el estafado.

“Nos enviábamos mensajes hasta tres y cuatro veces al día, esa persona me envió fotos de su nieta y de él con el presidente de la JCE aquí, en el consulado”, relató Rodríguez.

Preguntado qué le hizo pensar que funcionarios millonarios como el cónsul Jáquez y el canciller Roberto Álvarez, se podrían poner a pedir ínfimas cantidades de dinero como sobornos para garantizar empleos, respondió que no pensó.

“Como siempre en las oficinas del Gobierno ha habido personas que piden dinero para hacer esas gestiones, siempre hay que darles su juguito”, señaló.

Rodríguez dice que el estafador le aseguró que sería nombrado el 10 de enero de este año, “pero no se dio”.

Cuestionado se creyó que en el Gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, en el que se demuestra un manejo absolutamente transparente, haya funcionarios de ese nivel que se atrevan a exigir sobornos, contestó que “qué le puedo decir… tengo más de 40 años de lucha entre el viejo PRD y el nuevo PRM”.

Añadió que “lo perfecto no existe aquí en la tierra, conozco bien al presidente Abinader, somos conocidos e inclusive, yo le he dado ideas que él ha puesto en ejecución allá, en todas las provincias”.

Dijo que por cuestiones de negocios no se ha podido integrar de lleno a la política.

