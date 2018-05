Cónsul Carlos Castillo visita escuelas de Washington Heights y busca mejorar vínculos de dominicanos 

Comparte esta noticia

NUEVA YORK.-El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, visitó las escuelas High School for Media and Comunications y High School for Healgh Career and Science como parte de sus visitas a planteles con el objetivo de acercar el Consulado a la comunidad, estimular a los estudiantes a participar en el reconocimiento de la “Medalla al Mérito Estudiantil” y en el concurso “Pinta tu Patria”.

Los dos centros docentes visitados por el cónsul Carlos Castillo forman parte del Campus Educacional George Washington, localizado en el 549 de la avenida Audubon, en el condado de Manhattan, donde la mayoría de los estudiantes son dominicanos.

Fue recibido por el profesor Juan Villar, director de la High School for Media and Communications (Escuela de Medios y Comunicaciones), la subdirectora para Asuntos Académicos y Consejería, Bienvenida Gálvez, y el director de la High School for Health Career and Science (Escuela Secundaria para la Carrera y la Ciencia de la Salud), Javier Trejo.

A partir de la reunión sostenida por el cónsul Castillo con los principales de dichos centros educativos, se define que el Consulado tendrá presencia permanente en las reuniones de Padres con el objetivo de coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes dominicanos.

Castillo dijo que tiene como meta continuar el acercamiento de la dependencia consular con las escuelas y la comunidad dominicana residente en los estados de Nueva York, Connecticut, Pennsylvania y Nueva Jersey, bajo su jurisdicción.

Manifestó que también se hacen los preparativos para la entrega de la “Medalla al Mérito Estudiantil”, con la cual se reconoce a cientos de estudiantes dominicanos y de ascendencia dominicana que obtienen calificaciones excelentes en escuelas públicas aquí. La ceremonia correspondiente al año escolar 2017 – 2018 se efectuará en el mes de junio y los estudiantes serán seleccionados por los directores de los centros educativos.

Asimismo invitó a los estudiantes a participar con entusiasmo en el concurso de artes plásticas “Pinta tu Patria”, el cual emprendió con el objetivo de impulsar la dominicanidad, la creatividad y fortalecer los valores a través de la cultura, ya que el Gobierno que preside el Licenciado Danilo Medina tiene el compromiso de apoyar e incentivar a la juventud y las artes plásticas en el país y el extranjero.

“Este concurso lo creamos, también, con el propósito de mejorar los vínculos de los descendientes de dominicanos o de la segunda generación con la República Dominicana”, puntualizó Castillo durante el encuentro en el que se habló de buscar una manera de poder integrar más a los jóvenes y como Consulado participar en las reuniones de padres de las escuelas.

Agradecimiento

De su parte, los profesores Juan Villar y Javier Trejo agradecieron al cónsul Castillo disponer de su apretada agenda para visitar los dos planteles bajo su dirección. “Para mí es de suma importancia que una autoridad dominicana nos visite, pues creo que nos sirve para explorar vías de acercamiento y colaboración entre los educadores dominicanos y el país”, dijo Villar.

Sostuvo que le resultó muy agradable conocer un poco más sobre la sobresaliente formación profesional e intelectual del cónsul general Carlos Castillo. “Su carrera profesional y diplomática lo acerca mucho a entender la realidad de los dominicanos que vivimos fuera del país; fue grato recibirlo y esperamos volver a tenerlo pronto por nuestro plantel”, acotó el profesor Juan Villar.

