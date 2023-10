Cónsul Arlene Peña es nombrada “Embajadora de los Derechos Humanos 2023”

EL NUEVO DIARIO, MILÁN, ITALIA. La cónsul general de la República Dominicana en Milán, Italia, Arlene Peña, hizo historia al convertirse en la primera diplomática en Italia en recibir el título de Embajadora de los Derechos Humanos.

Este reconocimiento, otorgado durante el evento «Derechos Humanos para una Cultura de Paz», en Milán, fue otorgado por la Organización para los Derechos Humanos y la Tolerancia ETS, “en un gesto que destaca su compromiso sobresaliente en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas”.

El evento, que reunió a autoridades diplomáticas acreditadas en Italia, funcionarios del Ayuntamiento de Milán y líderes de asociaciones dominicanas, latinas e italianas, contó con la distinguida presencia de Ruddy Rodríguez, actriz, ex reina de belleza, modelo, cantante y empresaria venezolana, quien actuó como madrina del acto.

El título de Embajadora de los Derechos Humanos 2023 es un honor reservado para individuos que se destacan en su labor de educar y promover el respeto por los derechos humanos. Arlene Peña ha demostrado un compromiso excepcional en este sentido, como lo expresó Fiorella Cerchiara, presidenta de la Organización para los Derechos Humanos y la Tolerancia ETS.

En su discurso, Peña subrayó su compromiso de toda la vida con la causa de los derechos humanos y su misión de fortalecer la comunidad dominicana en Italia.

Desde su nombramiento como cónsul general de la República Dominicana en Milán, ha proporcionado apoyo a los dominicanos en hospitales, prisiones y ha establecido un centro de apoyo psicológico en el Consulado para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y a aquellos que se sienten vulnerables.

Durante su intervención, la Cónsul expresó su profunda gratitud al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, por haberle concedido el honor de representar a su país y a la comunidad dominicana en la jurisdicción del Consulado General en Milán.

Destacó que el mandatario ha hecho posible un sistema judicial independiente y ha contribuido de manera significativa a la aplicación de los derechos humanos en la República Dominicana.

La cónsul resaltó el fuerte compromiso del presidente Abinader con un gobierno centrado en el bienestar de las personas, haciendo eco de las palabras del Dr. José Francisco Peña Gómez, su padre, quien sostenía la importancia de poner «Primero la Gente». Este enfoque ha sido una guía para la Cónsul en su misión diplomática en Milán y refleja su objetivo de promover una cultura de respeto y derechos humanos a nivel internacional.

«Quiero enfatizar que este reconocimiento representa un compromiso profundo y una responsabilidad hacia mi comunidad y la población en general. Me gustaría dedicar este reconocimiento a aquellos que, desde mi infancia, me han inculcado los valores fundamentales del respeto, la sensibilidad y la amabilidad hacia cada ser humano. En particular, quiero rendir homenaje a mi padre, el Dr. José Francisco Peña Gómez, cuya enseñanza me ha inspirado a valorar y defender los derechos humanos como una misión de vida», concluyó la Cónsul Peña.

La ceremonia incluyó la firma del Protocolo de Entendimiento entre el Consulado General de la República Dominicana y la Organización para los Derechos Humanos y la Tolerancia ETS. Este acuerdo resalta el compromiso compartido en la promoción y defensa de los derechos humanos y tiene como objetivo fortalecer la presencia de la comunidad dominicana en Milán, contribuyendo a la inclusión y al desarrollo cultural, económico y social de la ciudad, a través de actividades destinadas a promover la Declaración Universal de Derechos Humanos.