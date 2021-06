Consuelo Despradel no demandará línea aérea por atropello; se reúne con titular de Aviación Civil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La destacada periodista Consuelo Despradel, se reunió este martes con el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Marte Piantini, a quien ofreció detalles sobre el alegado atropello del que fue objeto en una aerolínea en la que pretendía regresar al país el pasado viernes en la noche desde Estados Unidos.

Despradel estuvo acompañada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, no ofreció mayores detalles del encuentro, pero adelantó que no pretende demandar a la aerolínea Jet Blue por la situación ocurrida.

“Yo no voy a hacer demanda, a mí no me interesa eso pero que nos traten con decencia”, indicó Despradel

La comunicadora, quien viajaba con sus compañeros del staff del programa radial Sol de la Mañana, denunció que por exigir su derecho se le pidió bajar del avión de la referida.

“Las informaciones, pues la tiene que dar el doctor Marte Piantini, pero queríamos agradecer la gentiliza con que nos recibieron para que le describiéramos la situación por la que habíamos atravesado, queremos mandar este mensaje a los dominicanos, de exigir que nos trate mejor”, sostuvo Consuelo Despradel en llamada telefónica al Sol de la Mañana.

Indicó que, a raíz de estos hechos han sido incontables los casos similares que le han reportado.

“Esto ha servido para despertar en el país esta situación de maltrato que muchas veces les dan a los dominicanos en las líneas aéreas, pues que sirva para eso”, aseguró Despradel

