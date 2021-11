Constitución, Código Penal y Ley 192-19 castigan hasta con un año de prisión “subir fotos” dañe honor de una persona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – ¿Deben ser sancionados o no los agentes que supuestamente subieron a las redes sociales las fotos del fallecido expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez? Abogados consultados consideran que sí, mientras otros, aseguran que la población tiene derecho a estar informada.

Al preguntar a profesionales del derecho y dirigentes políticos su opinión si las autoridades deben acoger la petición del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de que sean sancionadas las personas que subieron el pasado viernes dos fotos de Pared Pérez, donde aparece muerto en el suelo de su residencia veraniega, los consultados respondieron a El Nuevo Diario (END), de la siguiente manera:

El abogado Valentín Medrano considera que no es necesario sancionar a quien subió en las Redes Sociales la foto del fallecido expresidente del Senado: “No creo que sea posible”; Reinaldo Pared Pérez era un hombre muy querido. Una figura pública que debido a esas flaquezas y resquebrajamiento del espíritu decidió cortar su existencia. Lo que abriría una serie conjeturas, pondría en telas de juicio y dudas cualquier versión oficial en tiempos en que la mentira suele contarse y aceptarse más que la verdad”.

Continuó diciendo que “Si bien la escena presenta el cuadro de lo ocurrido, no es que sea tan dantesca. Y había que llenar cualquier resquicio de dudas. Había que informar con pruebas fidedignas que no por ello han dejado de ser cuestionadas”.

Afirmó a END que “quién filtró la foto les hizo un favor a sus familiares, a los habitantes de la casa y al país, porque ya sabemos de las ligerezas con que las investigaciones invaden el plano familiar, y las especulaciones hacen imputados a quienes han tenido acceso y a quienes en lo inmediato se le crea un móvil”.

Prosiguió diciendo que “Lamento discrepar de quienes piden sanciones. En otros casos quizá haría causa común. Pero casos como el del tristemente partido Reynaldo Pared Pérez merecen y demandan toda la transparencia posible”.

Presidente del Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados de la República, Miguel Surún Hernández, respondió a END que, “La Ley 192’19 sobre la Protección de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar, vinculada a personas fallecidas o accidentadas, promulgada el 21 de julio del 2019, protege ese tipo de situación, pero contempla el derecho a demandar civilmente en daños y perjuicio. No contempla ningún tipo de acciones penales. Pero en el caso de la especie, donde posiblemente estén vinculados agentes de la Policía Nacional en funciones de policía judicial, si pueden ser objeto de sanciones drásticas como la destitución, porque cometieron faltas muy graves”.

Obviamente, mediante juicio disciplinario tiene que demostrarse la responsabilidad de quien tomo la fotografía, y quien la divulgó, aclaro el presidente del Colegio de Abogados de la República, doctor Miguel Surún Hernández.

“Eso es un disparate caribeño”, LS.Aunque existe una ley, esa petición es populismo, porque estamos en unos tiempos las informaciones tienen que fluir, más que eliminar la foto, hay que investigar las verdaderas causas en que murió Reinaldo Pared Pérez. ¿Cuál es el velo de misterio que envuelve el caso de Pared Pérez? Se preguntó el secretario general del Partido Unión Demócrata Cristiana, para sugerir al director de la Policía Nacional, que “en vez de sancionar a quienes publicaron la foto lo que debe hacer es investigar la verdadera causa del hecho” precisó.

Explicó que “No se puede coartar a la opinión pública, lo que hay que investigar es el hecho de Reinaldo Pared Pérez, esa foto no tiene una gota de sangre. Eso es metiendo la procesión por otra calle, hay que investigar y no sancionar a quien publico la foto”. La seguridad, las cámaras de la residencia, y del entorno, los empleados”.

Rechazó que se sancione a nadie porque se publiquen una foto, la población tiene derecho a ser informado. Al jefe de la Policía en vez de pedir sanciones, lo que debe es investigar cómo ocurrieron los hechos, sostiene el secretario general del Partido Unidad Democrática, doctor Leonardo Suero.

El Derecho al Honor del Fallecido

El abogado Cándido Simón, respondió al END, de la siguiente manera:

1. La dignidad y el honor son derechos fundamentales que no se pierden con la muerte.

2. La exposición pública de imágenes o videos de una persona fallecida o accidentada sin autorización de su familia, además de ser una abyecta miseria humana, compromete la responsabilidad penal y patrimonial de quien lo haga y el medio que las difunda con real malicia o ignorancia deliberada.

3. En efecto la Constitución protege el derecho al honor, la imagen y dignidad de toda persona (arts.8,38,44), el Código Penal proscribe y sanciona con prisión y multa la captación y difusión de fotos, audios o filme en lugares privados en afectación al derecho a la intimidad (art. 337).

4.-En tanto que la ley 192-19 faculta al ministerio público, no a la policía, investigar y cualquier familiar demandar por los daños causados por las “intromisiones ilegitimas” al publicar fotos, videos o informaciones de las personas fallecidas en condiciones no naturales que afecten su imagen, honor o dignidad”.

5. Los indolentes que subieron a las redes la foto del exsenador Reynaldo Pared Pérez mientras este yacía en el piso con una pistola cerca, podrían y deben ser procesados, porque si bien su fallecimiento es un hecho noticioso por ser una figura pública, eso no autoriza que esa imagen se difunda sin editar, en nombre del derecho a la información que tiene por límite constitucional el respeto a la honra, buen nombre, la intimidad y la dignidad humana.

6. La libertad de prensa, el derecho a informar y ser informados son connaturales al sistema democrático y peleamos por eso, pero no autoriza que cualquier persona difunda imágenes que afecten los mismos derechos que la libertad protege, opino el abogado Cándido Simona END.

Presidente de ADOCCO

El presidente de Adocco, Rafael de La Rosa Tiburcio dijo que “es violatorio de la ley que prohíbe la difusión de imágenes de personas fallecidas de forma violenta; en este caso la presunción recae en agentes actuantes en la escena”.

Por otro lado, el abogado Jorge López Hilario dijo que “La dignidad de la persona humana deber ser respetada aún después de la muerte. También los familiares tienen el derecho a que se respete la dignidad del ser querido que ha fallecido en estas condiciones” Compromete su responsabilidad en términos disciplinarios el agente que publicó esta imagen. Por igual compromete su responsabilidad civil.

Presidente del Frente Amplio

Presidente del Frente Amplio, y diputado Dionisio Restituyo dijo estar de acuerdo que sea sancionada la persona que publico las fotos sin autorización, además “creo que lo correcto es hacer la investigación, porque esas fotos publicarla generan intranquilidad a sus familiares y amigos, además traen dudas y conjetura, que las autoridades probablemente no tengan respuesta, pero también le pone un pare la irresponsabilidad de las personas que publican en redes sin medir las consecuencias de esas publicaciones”.

Presidente del PQDC

Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata, PQDC: dijo “La familia tiene derecho a reclamar civilmente si entiende que se ha vulnerado u ofendido su memoria y dignidad”. Tácito Perdomo, delegado político ante JCE, del Partido Reformista:

“Creemos que quienes las publicaron, propagaron se les debe aplicar la ley sin contemplaciones y, en cualquier caso, publicar el nombre de cada uno para que la opinión pública conozca de la conducta de esos miserables”. Pero el abogado Plutarco Jáquez aclara que “el problema está en que las sanciones que señala son de naturaleza civil, donde les otorga la facultad a los familiares a incoar demanda en reparación de daños morales, carente de eficacia”.

