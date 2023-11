¿Considerarían los Cachorros hacer un cambio por Juan Soto?

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Los Cachorros han dicho que les gustaría retener a Cody Bellinger este invierno. Pero si el precio en el mercado abierto por Bellinger se vuelve demasiado exorbitante, Chicago podría tener que pivotar hacia otra parte para llenar un gigantesco agujero en su alineación. Eso podría abrir la posibilidad de un cambio que involucre a un bateador estelar, como Pete Alonso de los Mets o el dominicano Juan José Soto de los Padres.

Según Sahadev Sharma y Patrick Mooney de The Athletic, un acuerdo por cualquiera de los dos jugadores “tiene mucho sentido” para los Cachorros. Ambos jugadores están entrando en el último año de sus contratos, lo que significa que el precio que pidan sus respectivas organizaciones no puede ser demasiado alto. Además, permitiría a Chicago reforzar su ofensiva al tiempo que seguirían teniendo recursos para gastar en la agencia libre.

¿A quién tendrían que mover los Cachorros para conseguir uno de esos grandes bates? Sharma y Mooney creen que el dominicano Christopher Morel es un nombre a tener en cuenta.

“Los equipos interesados ya han estado haciendo su tarea sobre Morel, un proceso que en realidad comenzó en la Fecha Límite a mitad de año cuando varios compradores vieron a los Cachorros como posibles vendedores”, escribieron.

Morel, de 24 años, bateó 26 jonrones el año pasado y no será elegible para el arbitraje hasta 2026. Sin embargo, es uno de los toleteros más indisciplinados de la liga; registró una tasa de ponches del 31% y una tasa de swings en blanco del 37% la temporada pasada. Aunque jugó en muchas posiciones defensivas en 2023, no está claro si destaca en alguna en particular.

Los Cachorros también podrían tener que echar mano de su sistema de granjas para concretar un canje. Un cambio por Alonso podría requerir que Chicago ceda a uno de sus mejores prospectos de pitcheo a los Mets, un club bien necesitado de brazos.