Consideran que el ejercicio del periodismo en RD necesita de nuevas regulaciones

Dice que nuevas reglas podrían mejorar diversos males que existen en los medios de comunicación, entre ellos los propios salarios de los periodistas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La periodista Marien Capitán, consideró que el ejercicio del periodismo en República Dominicana, requiere nuevas regulaciones para combatir el libertinaje que existe en los medios de comunicación actualmente, los bajos salarios y otros males que afectan a esa profesión.

“Hay un tema actualmente de regulación, porque nosotros estamos regulados como si no existiera nada de lo que hay hoy y si tú tienes una regulación de los años 40, no puedes regularizar lo que está pasando hoy”, dijo la ejecutiva del periódico Hoy del Grupo de Comunicaciones Corripio, al referirse a temas como los famosos “fake news”, que alerta abundan principalmente en los medios digitales.

“Parecería que a nadie le importa si lo que se publica es cierto, sí lo que se publica no es cierto, si hay rigor o no hay rigor o si mañana esa noticia la van a desmentir o no la van a desmentir”, expresó Capitán, quien tiene más de 30 años de carrera en el periodismo, al deplorar que muchos de los que producen noticias se dejan llevar de informaciones de Google o de redes sociales y las publican sin hacer la debida investigación y comprobación de su veracidad, declaró en una entrevista en el programa “Revista Dominical Dejando Huellas” que produce Onorio Montás, apuntó que se inició en el periodismo escribiendo sobre deportes, que es su gran pasión, “me gustan todos los deportes”, recuerda que se llevaba a su hermanito para que le explicara las reglas del fútbol para hacer las crónicas de este deporte, cuando no era tan popular como ahora en el país.

Sobre el tema de los bajos salarios, criticó que en el país no se haya podido levantar un movimiento que abogue y proteste porque los periodistas sean mejor pagados como ha ocurrido en otros países, donde la clase se ha manifestado en ese sentido, lo que atribuye entre otras causas, al miedo a ser despedidos.

Indicó que esa es una de las razones por las que cada vez menos jóvenes se interesan por ser periodistas, sobre todo en medios escritos, donde afirma ocurren los casos más notorios de sueldos por debajo de lo que debería devengar un periodista para vivir con dignidad.

Confiesa que esas debilidades en las regulaciones, a ella misma le hicieron pensar mientras cursaba su carrera, que no era estrictamente necesario tener un título para ejercer, por lo que decidió abandonarla y formarse por su cuenta en el periódico El Nacional, perteneciente al mismo grupo propietario del periódico Hoy, donde labora actualmente como jefa de redacción.

“Yo no he terminado la carrera; yo me enamoré del periódico y tenía un horario tan intenso que dejé la universidad”, contó la veterana periodista, quien dijo que esa decisión también estuvo acompañada por la soberbia que le caracterizaba.

Afirma que ahora ha comprendido que un título profesional para diversificar sus posibilidades y oportunidades de incursionar en otros ámbitos, si es necesario, por lo que volvió a las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde actualmente completa sus estudios.

Relacionado