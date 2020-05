Consideran a Vladimir como el rey de los RF de los Expos/Nacionales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Pocos disfrutan un buen debate como los fans de béisbol. Con eso en mente, MLB.com pidió a sus reporteros que enumeraran a los cinco mejores jugadores de la historia de cada franquicia en una posición determinada, según lo hecho con dicho equipo.

Una reportera de MLB.com considera a Vladimir Guerrero como el rey de los jardineros derechos de los Expos/Nacionales

Jessica Camerato expone el por qué.

Vladimir Guerrero, Expos (1996-2003)

Dato clave: Guerrero fue electo al Salón de la Fama de Cooperstown en el 2018

Vladimir Guerrero, uno de los mejores talentos que han pasado por la franquicia de los Expos/Nacionales. El fenómeno dominicano jugó la primera mitad de sus 16 años de carrera en Montreal. Con los Expos, fue convocado a cuatro Juegos de Estrellas seguidos (1999-2002) y ganó Bates de Plata en tres de esas temporadas (1999, 2000 y 2002).

El quisqueyano tiene el mejor promedio (.323), slugging (.588), OPS (.978) y turnos por cada cuadrangular (16.1) en la historia de la franquicia. Es segundo en jonrones (234) y OPS+ (148), tercero en triples con 34, sexto en WAR (Victorias por Encima del Reemplazo, por sus siglas en inglés) con 34.7 y ocupa el octavo puesto en juegos disputados (1,004).

“Su habilidad natural era fuera de serie, como nadie que haya visto”, dijo F.P. Santangelo, antiguo jugador de los Expos (1995-1998) y actual analista de televisión de los Nacionales. “Jugué con él cuatro años en Montreal y lo vi desde sus 19 a 22 o 23 años. Solíamos bromear diciéndole que parecía que estuviera jugando Wiffle ball con sus amigos en el jardín, pero estaba en las Mayores”.

Con 998 partidos el jardín derecho con Montreal, es el líder cómodo de la franquicia en ese sentido. Con respecto a los patrulleros derechos que ocupan el segundo puesto en las demás estadísticas, el dominicano tiene una ventaja de 110 cuadrangulares, 249 carreras anotadas, 597 imparables, 356 impulsadas y 39 bases robadas sobre ellos.

“Una de mis historias favoritas de Vladdy es que solía utilizar un bate diferente para cada turno”, dijo Santangelo. “Buscaba en el estate de los bates, los probaba y luego – con señas y miradas, porque no hablaba inglés—te preguntaba si podía usar tu bate. Sólo le decías ‘Sí, sí. No lo estoy usando’. Entonces, utilizaba un bate diferente cada vez que iba a al plato, de acuerdo con cómo se sentía con alguno de los maderos. Normalmente, no haces eso. Los jugadores tienen sus números estampados en los bates. Son sus bates. No los tocas. Pero Vladdy utilizaba uno diferente en cada oportunidad”.

A la defensa, Guerrero encabezó a los jardineros derechos de la Liga Nacional en outs completados (dos veces), asistencias (dos veces) y doble matanzas (una vez) con el uniforme de los Expos.

Pactó con los Angelinos en el 2004 y fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2005. En total, acumuló nueve convocatorias a Juegos de Estrellas y ganó ocho Bates de Plata a lo largo de su carrera.

